Un repaso random por nuestro archivo / 14 de abril de 2010: concejales opinaban sobre la remodelación del centro de la ciudad

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

Los ediles locales opinaron sobre la posibilidad de solicitar al Departamento Ejecutivo que elabore un proyecto de remodelación integral del centro comercial de la ciudad cabecera.

– “En los últimos tiempos, varios comerciantes se han esforzado para presentar negocios de muy buena calidad estética y, por lo tanto, creemos que puede ser posible darle una nueva fisonomía al centro comercial local. Por el momento, se trata de un deseo para que comience a perfilarse la factibilidad de realización de una remodelación” (Gladys Di Doménico – UCR).

– “No debemos alarmar al vecino porque esto seguirá siendo analizado con mayor profundidad, especialmente en relación con los costos y qué aportes pueden llegar para solventarlos”. (Fernando Dimatz – UCR)

– “La obra significará un esfuerzo económico, pero la propuesta debe ser analizada por la importancia que tendrá en el tiempo, porque si no llevamos adelante este tipo de emprendimientos, el perfil del pueblo se mantiene en una cierta chatura que debe ir cambiando. (Juan Carlos Chalde – UCR)

– “Llevamos muchos años con la misma fisonomía y se observa mucha tristeza y escasa modernidad urbana, especialmente en la zona céntrica, un lugar de paseo, recreación y en el cual se reúne una importante cantidad de personas. También debemos consultar al vecino como principal beneficiario de esta obra porque la misma tendrá un costo.” (Carlos Prado – Frente para la Victoria-PJ)

– “Sería conveniente también, si pensamos en embellecer la ciudad, evaluar qué hacer con las calles con adoquines, que cada vez que salimos, nos aflojan el auto. Trato de ser constructivo; para conservar el patrimonio cultural podemos mantener una calle con adoquines colocando una referencia histórica”. (Remo Speranza – Frente para la Victoria-PJ). (01-06-26)