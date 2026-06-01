La Peña Nativista anunció un fin de semana de actividades tradicionales

La Peña Nativista de nuestra ciudad organizará distintas actividades tradicionales que se desarrollarán entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio.

El cronograma comenzará el viernes 19, desde las 20:30, con un campeonato de truco. La inscripción tendrá un valor de 50 mil pesos por pareja y el 80 por ciento de lo recaudado se destinará a premios. Los interesados podrán obtener más información al 2921 470456 o a través de las redes sociales de la institución.

Las actividades continuarán el sábado 20, desde las 10, con el concurso de tuze, una prueba de mansedumbre con caballos mansos. También se realizará la probada de potros para el concurso de mansedumbre que se presentará en la Fiesta de las Llanuras el 7 de noviembre.

La inscripción para esta competencia será de 100 mil pesos y se otorgarán premios de 2 millones de pesos para el primer puesto y de 1 millón para el segundo. La participación de damas será gratuita.

Además, se desarrollará una pialada de terneros puerta afuera por callejón, en modalidad individual. La inscripción tendrá un costo de 70 mil pesos y habrá 4 millones de pesos en premios.

Desde las 21, en el rancho de la Peña, se presentarán grupos de danza de la institución y actuarán Ignacio Rodríguez, de Oriente; Emmanuel D’Addario, de Coronel Dorrego; y Los 4 de Acá, de Chivilcoy. Habrá servicio de cantina.

El domingo 21, desde las 10, se llevará adelante una prueba de riendas clasificatoria para Fiestas Patrias de Saladillo, en las categorías redomones, mansos y damas.

La actividad contará con la animación de Alan Eriksen, Santiago Ayzaguerre y Martín Oviedo.

El valor de las entradas para sábado y domingo en el campo de jineteada será de 15 mil pesos. Por jornada costarán 10 mil pesos y la noche de peña tendrá un valor de 10 mil pesos. (01-06-26).