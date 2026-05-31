Fue convalidado el convenio con la UNS para residencias estudiantiles de alumnos de nuestro distrito

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la convalidación del convenio específico firmado entre la Municipalidad y la Universidad Nacional del Sur para facilitar el acceso de estudiantes del distrito a residencias universitarias en la ciudad de Bahía Blanca.

El convenio contempla el otorgamiento por parte de la Universidad Nacional del Sur de plazas en sus residencias estudiantiles destinadas a alumnos de Coronel Dorrego.

En los fundamentos se destacó “la importancia de facilitar la radicación de estudiantes de nuestro distrito en la ciudad de Bahía Blanca y acceder así a la posibilidad de realizar estudios universitarios en dicha Casa de Altos Estudios”.

También se señaló que la Universidad Nacional del Sur es considerada “entre las ocho más prestigiosas del país en diversas mediciones realizadas de manera periódica”.

El proyecto indicó además que los beneficiarios serán seleccionados “en base a la evaluación efectuada por la Universidad de los méritos académicos y la situación socioeconómica de los postulantes”.

Según se informó durante la sesión, la Universidad se compromete a otorgar diez plazas en las residencias estudiantiles, lo que representa tres lugares más respecto de las obtenidas en el año 2015.

Como contraprestación, la Municipalidad entregará un subsidio en efectivo y se fijó “el valor de cada plaza en la suma de 140.000 pesos mensuales”.

“Es un momento de alegría estar convalidando este convenio”, destacó Casiano Gutiérrez, presidente del bloque de la UCR.

Exolicó que el acuerdo “surge de charlas previas y de una apuesta a algo a mediano plazo, y que hoy se empieza a materializar algo realmente sustancioso”.

“El 1 de diciembre de 2023, tuvimos la primera reunión personal con el rector, el intendente y demás autoridades sobre este tema de residencias. Hoy podemos decir que tenemos 10 plazas, que tenemos el equivalente a tener una residencia propia en la ciudad de Bahía Blanca con un costo muy inferior y con un acompañamiento de la universidad muy superador al que podría haber prestado el municipio”, dijo.

“Creo que es algo a resaltar. Muchas veces aquí aprobamos algunas disposiciones que no se logran ver en el momento, pero que después de transcurrido un tiempo podemos ver los beneficios para nuestra comunidad”, añadió.

Gutiérrez también agradeció a la Universidad Nacional del Sur y manifestó: “Esto es gracias a la predisposición de la Universidad Nacional del Sur, a la que quiero enviar un saludo, sobre todo frente a su rector Vega”.

En ese sentido, remarcó “el trabajo de coordinación de Cultura y sobre todo el comportamiento que han tenido los alumnos provenientes de nuestro distrito dentro de esa casa de estudios y dentro de esta residencia”.

Finalmente, señaló que los estudiantes “han logrado dejar una buena impresión para que se puedan seguir ampliando estas plazas, que esperemos continúen ampliándose los próximos años” y concluyó: “Realmente es un momento muy grato estar aprobando esta medida”. (31-05-26).