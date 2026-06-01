Bianco le dejó la puerta abierta a la libre disponibilidad de fondos municipales: “Me parece razonable”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, este lunes se refirió a la posibilidad de que los municipios puedan disponer libremente de los fondos provenientes del endeudamiento provincial. La definición del funcionario de Axel Kicillof llegó luego de que un grupo de intendentes le reclamara a la Legislatura avanzar en esa dirección ante las dificultades financieras que atraviesan las comunas.

“Creo que se puede hacer más simple, decir que el 100% es de libre disponibilidad y se entregan por el CUD. Me parece que es la forma más razonable de que lleguen los fondos a los municipios de una manera equitativa”, afirmó el dirigente bonaerense.

Cabe destacar que la definición de Bianco se produjo en medio del planteo que un puñado de jefes comunales del radicalismo realizó en abril pasado para flexibilizar el destino de los fondos provenientes del endeudamiento provincial. Actualmente, la ley impulsada por el Ejecutivo bonaerense a fines de 2025 establece que el 70% de esos recursos se distribuye entre los municipios según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el otro 30% en base a programas específicos.

En ese contexto, los intendentes radicales plantearon al titular de la cartera de Gobierno que los fondos deberían ser utilizados según las necesidades de cada municipio. La urgencia de los jefes comunales pasa por afrontar el pago de salarios, el medio aguinaldo y la prestación de otros servicios públicos, en un escenario marcado por la caída de la recaudación.

En la sesión de la Cámara de Diputados de la semana pasada, el titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, logró ingresar un presentó una moción de preferencia, que fue aprobada por unanimidad, a fin de que la libre disponibilidad de los fondos para los municipios sea tratada en la próxima audiencia legislativa. Para eso, esta semana la comisión de Presupuesto e Impuestos analizará el texto ingresado por el radicalismo.

Durante la conferencia de esta mañana, Bianco también abordó la discusión sobre la reforma política que aún permanece abierta en el ámbito de la Legislatura bonaerense. Sobre este punto, el ministro kicillofista consideró que todavía resulta prematuro avanzar con algunas definiciones electorales, debido a que continúan pendientes diversos debates en el Congreso nacional sobre el sistema político, las elecciones primarias y el funcionamiento de los partidos políticos.

“Nosotros dependemos bastante de las definiciones que se tomen a nivel nacional para ver qué es lo más conveniente para los bonaerenses y para la provincia de Buenos Aires”, afirmó Bianco, quien además remarcó que varias iniciativas provinciales permanecen sin tratamiento desde el año pasado.

Entre esos expedientes, el representante del Ejecutivo destacó el proyecto presentado por la senadora bonaerense Ayelén Durán para eliminar los límites a las reelecciones de intendentes. La iniciativa integra la agenda de temas a tratar por la comisión de Legislación General del Senado provincial, que preside el senador kicillofista Germán Lago, y cuenta con el respaldo de Gobernación.

“Ya hemos dicho públicamente cuál es nuestra posición respecto de las limitaciones de las reelecciones de intendentes y legisladores, que son proscriptivas, porque justamente aquellos que tienen la mayoría o el favor de los electores en mayor proporción son los que no pueden presentarse a elecciones”, concluyó Bianco.

Bianco negó que Kicillof esté en campaña y confirmó una visita institucional a Corrientes

En la misma rueda de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense aprovechó para aclarar las versiones que vinculan a Kicillof con una estrategia electoral anticipada y se refirió a la próxima visita que el mandatario realizará a Corrientes en el marco de una agenda de gestión.

En ese marco, Bianco precisó que la agenda del viaje todavía se encuentra en proceso de definición, aunque adelantó que incluirá acuerdos clave en materia de seguridad, iniciativas de la Escuela de Gobierno y programas impulsados por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

“El gobernador fue muy claro, la campaña será el año que viene, luego de que se definan las candidaturas. Este es un año para profundizar la gestión y las actividades de cooperación que venimos desarrollando con distintas provincias”, sostuvo el referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) al ser consultado por el viaje.

Asimismo, el titular de la cartera provincial afirmó que existe una decisión política de fortalecer los vínculos con otras jurisdicciones del país, especialmente en áreas donde, según consideró, el Gobierno nacional redujo su presencia. (Diputados Bonaerenses). (01-06-26).