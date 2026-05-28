¿Peaje sí o peaje no?: la Ruta 3 divide posiciones entre intendentes de nuestra zona

Tras el paso clave que dio el Gobierno en el proceso de privatización de rutas nacionales y autopistas al abrir las ofertas económicas presentadas y que determinó “los nuevos peajes” para rutas como la N° 3, el debate se trasladó a la posición que toman los intendentes bonaerenses sobre esta medida.

Uno de los que marcó la cancha fue el jefe comunal de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien cuestionó la decisión de la administración libertaria de avanzar con la concesión de la Ruta Nacional 3 y la instalación de una cabina de peaje antes del cruce hacia Monte Hermoso, al considerar que la medida “no es buena para la ciudad” y que no contempla las obras de infraestructura que se necesitan.

Las declaraciones se producen luego de que se conocieran detalles del nuevo esquema de concesión vial para el tramo que une Cañuelas con Bahía Blanca, que prevé peajes y tareas de mantenimiento, aunque sin la construcción de una autovía en el sector. Según consta en la web de Contrat.Ar, el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco fue el que propuso la tarifa de peaje más barata ($ 997 más IVA) para la ruta 3 hasta Bahía Blanca, además de otras vías como la 205 hasta Bolívar y la 226 hasta Mar del Plata.

“Muchísimos bahienses eligen Monte Hermoso para veranear y nos parece un contrasentido que sean justamente ellos quienes deban financiar en mayor medida una concesión que no prevé obras de envergadura, no contempla la construcción de una autovía y tampoco implica mejoras en materia de seguridad”, expresó Susbielles.

Asimismo, destacó que tanto los vecinos de la ciudad como el transporte de cargas son quienes realizan el mayor aporte al mantenimiento del corredor, por lo que pidió trabajos de mayor magnitud. “Creemos que esos recursos deberían traducirse en obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida y aporten mayor seguridad”, afirmó.

Posición encontrada por la ruta 3

Días antes, quien había sentado posición fue el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, quien salió a respaldar la concesión impulsada por Nación, aunque advirtió que con “una sola vía ya no alcanza”. Y si bien relativizó el impacto económico del futuro peaje, aseguró que el costo termina siendo menor frente al gasto de combustible o al riesgo permanente de circular por una ruta detonada.

En esa línea, su par de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, tampoco se mostró en contra de la idea de concesionar, aunque también reclamó obras urgentes. “Si vamos a pagar, la ruta tiene que estar nueve o diez puntos”, señaló.

La ruta 3 es clave para el transporte de viajeros y de camiones dentro del territorio bonaerense, y atraviesa ciudades del interior como San Miguel del Monte, Las Flores, Azul, Benito Juárez, Tres Arroyos, Bahía Blanca y Carmen de Patagones. Desde hace años, en la región de Azul vienen reclamando por obras urgentes ya que el deterioro de la calzada y la falta de mantenimiento han provocado decenas de accidentes mortales.

En este contexto, desde el Concejo Deliberante de Azul se solicitó al Ejecutivo municipal que haga gestiones ante Nación para evitar la instalación de un peaje perjudique económicamente a los vecinos de las localidades del partido. Y la senadora provincial Inés Laurini presentó un proyecto en el que se le reclamó al Gobierno de Javier Milei que modifique “la ubicación de los peajes de las rutas nacionales que atraviesan el interior bonaerense” y en particular, el caso de la Ruta 3 en jurisdicción de Azul.

“La ubicación de los peajes puede generar una fragmentación territorial de los partidos del interior bonaerense ya que, en muchos de los casos, la ruta nacional se constituye en la única vía de comunicación entre localidades de un mismo partido”, indicó la legisladora oriunda de Azul. (Fuente DIB).