(Con audio) Fuerte debate en el Concejo local por la suspensión provisoria del programa provincial Mesa

La suspensión transitoria del programa Mesa por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires generó un extenso debate en Concejo Deliberante de Coronel Dorrego, luego de que el bloque de concejales de Alianza La Libertad Avanza presentara un proyecto de resolución para manifestar rechazo a la medida provincial y solicitar información sobre su impacto en el distrito.

La iniciativa tomó como base la resolución 2026-842-GDBA-MDCGP, mediante la cual la Provincia dispuso la suspensión por 90 días corridos del programa Mesa, módulo extraordinario para la seguridad alimentaria bonaerense, a partir del 1° de mayo de 2026.

La presidenta del bloque de LLA, Rosana Cabarcos, al presentar el proyecto, sostuvo que “el problema de fondo no es solamente la suspensión del programa Mesa” y afirmó que “la responsabilidad fiscal y el orden de las cuentas públicas son necesarias, pero el ajuste debe empezar por la política, por los gastos improductivos, por las estructuras ineficientes de la provincia, no por prestaciones sensibles destinadas a chicos y familias vulnerables”.

En los fundamentos del expediente, el bloque libertario expresó que la Provincia reconoció que el programa “ha tenido un impacto positivo y que ha funcionado como una herramienta eficaz”, aunque decidió suspenderlo “sin acompañar la medida con un esquema alternativo claro, cuantificado y verificable”.

También cuestionó que “la provincia no puede trasladar automáticamente al gobierno nacional la responsabilidad por decisiones que toma dentro de su propia órbita administrativa”, y sostuvo que “ordenar las cuentas públicas no significa recortar sin planificación las prestaciones sensibles”.

El proyecto proponía que el Concejo Deliberante manifestara rechazo a la suspensión y solicitara información sobre la cantidad de módulos alimentarios que dejarían de entregarse, los establecimientos educativos alcanzados, los mecanismos de continuidad alimentaria y los criterios técnicos utilizados para justificar la medida.

El primero en responder fue el concejal de Fuerza Patria Luis Amuchastegui, quien cuestionó duramente la postura de La Libertad Avanza. “Parece hasta cínico que un espacio político que se encuentra recortando ministerios claves venga a plantear este proyecto”, expresó.

El edil enumeró recortes nacionales en “discapacidad, jubilados, estudiantes universitarios, infraestructura, pequeñas pymes e industria nacional” y afirmó: “Pareciera que, de pronto, se han transformado en bomberos. Siendo pirómanos, se han transformado en bomberos”.

Amuchastegui también cuestionó una de las frases incluidas en los fundamentos del expediente: “Hablan de que ordenar las cuentas públicas no significa recortar sin planificación las prestaciones sensibles. ¿A qué nos estaríamos refiriendo? Porque desde nuestro bloque consideramos que discapacidad, los jubilados, la universidad pública y las pymes son áreas sensibles”.

Sostuvo además que “la provincia de Buenos Aires sufrió en tres años un recorte del 50 por ciento de su presupuesto” y remarcó que la suspensión del programa Mesa es “una medida transitoria por 90 días”, mientras que “al mismo tiempo se refuerza el Servicio Alimentario Escolar”.

“El pueblo está pasando hambre, esa es la realidad que vemos nosotros en la sociedad”, afirmó.

Más adelante, recordó que el programa Mesa “se crea en pandemia” y señaló: “Hoy se lo está necesitando más que nunca”.

Desde el bloque libertario, Cabarcos respondió: “Celebramos que se realicen ajustes, pero no de esta manera y no tocando la vulnerabilidad de los chicos y de las familias”.

Además, afirmó: “La provincia es un despilfarro” y agregó que “hay prioridades, pero evidentemente la prioridad del señor gobernador no son las familias ni los chicos que van al colegio”.

La concejala Mercedes Gagna (Fuerza Patria) rechazó la idea de ajuste y defendió la medida provincial. “No es un ajuste, sino que es una redistribución”, aseguró.

Explicó que “un recurso que se utilizaba en un programa se reasignó a otro, que es el SAE, el de los comedores escolares”, y sostuvo que “la provincia de Buenos Aires no está ajustando en la parte más sensible”.

Gagna remarcó que “la medida es provisoria por tres meses para ver los resultados” y vinculó la decisión con la situación financiera provincial. “Si el presidente Milei cumpliera con la ley, la provincia no estaría ante esta situación”, afirmó.

También cuestionó al Gobierno nacional por “desobedecer dictámenes de la Justicia” y sostuvo que “el gobierno nacional le debe más de 22 billones de pesos a la provincia”.

“La provincia lo que está tratando es de cubrir todos los baches”, y señaló que “hemos hablado con diferentes instituciones y nos dicen que notan positivamente el refuerzo en los comedores escolares”, añadió.

En otro tramo de su exposición, Gagna cuestionó la política del PAMI. “Mientras que está sacando los remedios a la gente, está nombrando cargos políticos”, expresó.

A su turno, la concejala de la UCR Romina Rozas manifestó sorpresa por el planteo libertario y recordó un debate reciente sobre el programa Remediar. “No salgo de mi asombro de las distintas varas que se utilizan para medir medidas o decisiones políticas”, sostuvo.

Rozas propuso el pase del expediente a comisión para analizar el tema con mayor profundidad y solicitar información al Consejo Escolar. “Cada uno de los espacios políticos tiene representación hoy en el Consejo Escolar y creo que son ellos los indicados para darnos toda la información”, afirmó.

Además, indicó que consejeros escolares de su espacio les informaron “que hubo un aumento del 30 por ciento en el Servicio Alimentario Escolar”.

La edil agregó que “queremos saber si, en caso de que este programa sea suspendido definitivamente, a dónde van a ir esos fondos”.

Más adelante, Rozas cuestionó tanto al Gobierno provincial como al nacional. “No estamos de acuerdo con ninguna de las dos posturas”, señaló.

Por su parte, el concejal Gustavo Brusa (Fuerza Patria) también criticó el proyecto opositor. “No sé si el término es asombro”, expresó al inicio de su intervención.

Luego, recordó declaraciones del presidente Javier Milei: “Dijo que era un topo del Estado, que venía a destruir el Estado”.

Brusa insistió en que la Provincia “está haciendo un esfuerzo terrible” y afirmó que “la Nación le debe hoy 16,7 billones de pesos”.

“El gobierno provincial está haciendo un esfuerzo titánico para sostener la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

De su mismo bloque, Manuela Alonso intervino brevemente y señaló: “Auditar, controlar y establecer prioridades no es lo mismo que desfinanciar”.

En el cierre del debate, Amuchastegui confirmó que su bloque votaría por el rechazo del proyecto. “No pensamos avalar a aquellos incendiarios que hoy tratan de transformarse en bomberos”, expresó.

Rozas volvió a defender el pase a comisión y pidió “debatir en serio en este recinto”.

La concejala también sostuvo que “en este ida y vuelta entre el gobierno nacional y el gobierno provincial se pierde el eje central”, y planteó la necesidad de saber “si los chicos y las chicas del distrito se quedaron sin la prestación de un servicio esencial o no”.

En otro tramo de la sesión, Alonso mencionó que “la provincia de Buenos Aires cuenta con la tarjeta Alimentar” y cuestionó la postura del oficialismo local sobre la redistribución de recursos alimentarios.

Rozas respondió que el municipio realizó “un relevamiento y un trabajo serio” antes de modificar el esquema local de asistencia alimentaria.

Además, reveló: “Muchas de las cajas del programa Mesa y mucha de la mercadería que venía en las cajas del programa Mesa la encontrábamos tirada en la calle”.

Explicó que “si hablamos de eficiencia y de gastar los recursos como corresponde, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la modificación que se ha hecho en el municipio respecto del acompañamiento alimentario”.

Por último, Gagna reiteró su rechazo al proyecto y afirmó que “la medida no fue improvisada”. “Es una medida provisoria por 90 días, no es un ajuste, es una reasignación”, remarcó.

El pase a comisiones prevaleció por siete votos contra cinco que pretendían el rechazo.

Escuchá el audio:

24-05-26