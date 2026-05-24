La ciudad

Buscan rescatar la memoria de bares, pulperías y bodegones dorreguenses

El proyecto del vecino Néstor Larrea busca trasladar la Destilería Leitza a la esquina de Lequerica y Uslenghi, espacio que también estará dedicado al rescate de la historia de bares, pulperías y bodegones de Coronel Dorrego, con una convocatoria abierta a toda la comunidad para colaborar con material e información histórica.

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La Destilería Leitza inició un nuevo proyecto en nuestra ciudad con el objetivo de trasladar su actividad a un nuevo espacio que también tendrá un perfil histórico y cultural. Así lo expresó el vecino Néstor Larrea a través de sus redes sociales.

Según detalló, el lugar, ubicado en la esquina de Lequerica y Uslenghi, no solo funcionará como destilería, sino que además se convertirá en un sitio abierto a la comunidad. “Será un lugar emblemático que todos podrán visitar y ser parte”, señaló.

Dentro del proyecto habrá un espacio destinado a recuperar la historia de bares, pulperías y bodegones que formaron parte de la identidad dorreguense. La propuesta apunta a darle nueva vida a un sitio que, según indicó, se encontraba abandonado y en ruinas.

Larrea también recordó que por ese lugar pasaron numerosas familias vinculadas a distintos oficios, entre ellos panaderos, carniceros y despenseros.

Por último, convocó a la comunidad a colaborar con datos, información y materiales para avanzar con el rescate histórico de esos espacios tradicionales y evitar que su historia se pierda.

“Hoy es el comienzo, ya dimos nuestro primer paso y no pararemos hasta que esto deje de ser un sueño y pase a ser una realidad”, expresó. (24-05-26).

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