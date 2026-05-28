Política

“No hubo fundamentos sólidos”: Hernán Aguirre apuntó contra el rechazo de la rendición de cuentas

El referente de la Coalición Cívica también cuestionó al presidente del Concejo Deliberante, Tomás del Valle: “Debería instruirse un poco más sobre el funcionamiento legislativo”.

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Hernán Aguirre, referente de la Coalición Cívica en nuestro distrito, se manifestó en contra del rechazo a la rendición de cuentas impulsado por la oposición y consideró que la postura adoptada careció de argumentos sólidos y técnicos que justificaran una decisión de semejante importancia institucional.

“Entendemos que el control y el debate forman parte de la democracia, pero este tipo de herramientas deben utilizarse con responsabilidad y no como parte de una estrategia meramente política o de posicionamiento partidario”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la rendición de cuentas debe analizarse con seriedad, evaluando la documentación presentada y las explicaciones brindadas, priorizando siempre el interés de los vecinos por encima de cualquier especulación política.

“Cuando las críticas no están acompañadas de fundamentos claros y consistentes, se genera un clima de confrontación innecesario que no aporta soluciones concretas a la comunidad. Esperamos que el Tribunal de Cuentas realice un análisis técnico y objetivo sobre la rendición presentada y deje en claro si existieron o no irregularidades, más allá del rechazo político impulsado por la oposición”, agregó.

Finalmente, remarcó que desde la Coalición Cívica continuarán defendiendo el diálogo, la responsabilidad institucional y una política basada en propuestas y fundamentos, lejos de actitudes que solo buscan generar impacto político o mediático.

En cuanto a la votación nominal, consideró que el concejal Del Valle, de La Libertad Avanza, “debería instruirse un poco más sobre el funcionamiento legislativo”, ya que —según afirmó— dejó en evidencia ciertas confusiones durante la sesión.

Puntualmente, señaló que cuando el concejal Casiano Gutiérrez solicitó que la votación fuera nominal, Del Valle cometió en dos oportunidades el mismo error en la interpretación del procedimiento.

Posteriormente, fue una concejal de Fuerza Patria quien realizó la aclaración correspondiente y explicó correctamente cómo debía desarrollarse la votación, dejando en claro el mecanismo reglamentario aplicable en ese momento.

“Más allá de las diferencias políticas, creemos que es importante que quienes ocupan una banca conozcan adecuadamente las herramientas y procedimientos institucionales, ya que eso contribuye a un mejor funcionamiento democrático y a brindar seriedad en el tratamiento de los temas que interesan a la comunidad”, concluyó. (28-05-26).

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