Ruta 3: se desprendió una tolva transportada por una camioneta

Esta tarde se registró un siniestro vial en el kilómetro 470 de la Ruta 3, cuando una tolva cerealera que era transportada por una camioneta, por causas que se tratan de establecer, se desprendió y volcó sobre la ruta.

El conductor del vehículo, oriundo de Tres Arroyos, no sufrió lesiones.

De todos modos, el tránsito en el sector y la situación fueron asistidos preventivamente por personal del Destacamento de Policía Vial local y de Bomberos Voluntarios del vecino distrito. (Fuente y foto LU 24). (27-05-26).