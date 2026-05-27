La calle interna de la FEB no llevará el nombre de Iris Galisteo

El Concejo Deliberante hizo lugar esta tarde al pedido de los familiares de Iris Galisteo y decidió modificar la ordenanza por la cual se había designado con su nombre a una calle interna del Barrio FEB.

Cabe recordar que, en la sesión del pasado 13 de mayo, ingresó una nota de Betina De la Loza, hija de Iris, quien decidió solicitar que la designación “no se lleve a cabo” debido a situaciones que comenzaron a surgir alrededor de la decisión, en particular por expresiones de la ex vicepresidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Graciela Pérez, a LA DORREGO.

“La solicitud se fundamenta en el profundo respeto que siento por la memoria de mi madre. Estoy convencida de que ella no hubiese querido que su nombre se viera involucrado en discusiones, desacuerdos o controversias de ningún tipo”, expresó Betina en su nota.

Además, sostuvo que la vida de Iris Alicia Galisteo “estuvo guiada por valores de respeto, unión y armonía”, valores que desea preservar.

Finalmente, De la Loza había pedido al Concejo Deliberante que reconsiderara la decisión y reiteró el agradecimiento “por el gesto hacia mi familia”. (27-05-26).