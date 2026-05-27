Chalde firmó un convenio con la Unión Industrial de Bahía Blanca para potenciar el desarrollo productivo regional

El intendente Chalde firmó este martes en Bahía Blanca un convenio de colaboración mutua con el presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Gustavo Elías.

Durante el encuentro, y teniendo como eje central de conversación la regionalización, Chalde expresó su interés en “potenciar los sectores industriales productivos del distrito y el acompañamiento a las empresas del distrito generando crecimiento y como lógica consecuencia la generación de nuevos empleos”.

Entre los puntos salientes del convenio, la Municipalidad se compromete a facilitar la información relevante y el acceso a los datos necesarios para la realización de diagnósticos y relevamientos de los sectores industriales, promover la participación de las empresas locales en las iniciativas que surjan del convenio y participar activamente en la búsqueda de financiamiento y recursos para las actividades previstas.

Por su parte, la UIBB se compromete a aportar su conocimiento y experiencia en el sector industrial para el diseño y ejecución de los planes de acción, colaborar en la recopilación de información y datos para la elaboración de diagnósticos y relevamientos, convocar a sus empresas asociadas a participar activamente en las actividades y programas que se desarrollen, participar activamente en las búsqueda de financiamiento para las actividades previstas.

Según explicó la entidad bahiense, el objetivo es fortalecer la capacidad de gestión de las direcciones de Producción y Turismo, acompañar tanto el desarrollo de los sectores industriales, como a las empresas de la región, y promover la diversificación productiva, el empleo calificado y la atracción de inversiones. (27-05-26).