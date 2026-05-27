La ciudad

El Concejo Deliberante trata la rendición de cuentas 2025

En una nueva sesión ordinaria, el Concejo Deliberante tratará hoy miércoles 27 de mayo la rendición de cuentas del ejercicio económico y financiero del año pasado.

La sesión comenzará a las 13,30, con emisión de LA DORREGO.

Este es el orden del día:

1.- ACTAS y VERSIONES GRABADAS:
1.1.- Acta Nº 1123º – 786º Sesión Ordinaria.-

2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-

3.- COMUNICACIONES:
3.1-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
3.1.1.- Comunicación Nº 07, promulgación de las Ordenanzas Nº 4814, 4815, 4816 y 4817/26

4.- DICTAMENES DE COMISIONES
4.1. INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:
4.1.1.- Expte. Nº 00049/26 – HCD.: Proyecto de decreto aprobando Rendición de cuentas ejercicio 2025 – Dictamen de mayoría.-
Proyecto de decreto rechazando Rendición de cuentas ejercicio 2025 – Dictamen de primera minoría.-
Proyecto de decreto rechazando Rendición de cuentas ejercicio 2025 – Dictamen de segunda minoría.-

4.2.- INTERP., PET. Y REGLAMENTO – OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:
4.2.1.- Expte. Nº 0080/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza afectando inmuebles a Programa “Tu Lugar”.-
4.3.- INTERP., PET. Y REGLAMENTO – PRESUPUESTO Y HACIENDA – OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:
4.3.1.- Expte. Nº 0083/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza modificando Ordenanza Nº 4753/25.-
4.4.- INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO:
4.4.1.- Expte. Nº 0099/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza modificando ordenanza 4808/26.-
4.4.2.- Expte. Nº 0029/26 – HCD: Proyecto de Decreto no ha lugar a petición de gremios docentes.-

5.- ASUNTOS ENTRADOS:
5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
5.1.1.- Expte. Nº 0100/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza adhiriendo a régimen de inmuebles fiscales, Ley 21.477.-
5.1.2.- Expte. Nº 0101/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando obra de red cloacal en calle G. Ezeiza.- (27-05-26).

