El Concejo Deliberante trata la rendición de cuentas 2025
En una nueva sesión ordinaria, el Concejo Deliberante tratará hoy miércoles 27 de mayo la rendición de cuentas del ejercicio económico y financiero del año pasado.
La sesión comenzará a las 13,30, con emisión de LA DORREGO.
Este es el orden del día:
1.- ACTAS y VERSIONES GRABADAS:
1.1.- Acta Nº 1123º – 786º Sesión Ordinaria.-
2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-
3.- COMUNICACIONES:
3.1-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
3.1.1.- Comunicación Nº 07, promulgación de las Ordenanzas Nº 4814, 4815, 4816 y 4817/26
4.- DICTAMENES DE COMISIONES
4.1. INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:
4.1.1.- Expte. Nº 00049/26 – HCD.: Proyecto de decreto aprobando Rendición de cuentas ejercicio 2025 – Dictamen de mayoría.-
Proyecto de decreto rechazando Rendición de cuentas ejercicio 2025 – Dictamen de primera minoría.-
Proyecto de decreto rechazando Rendición de cuentas ejercicio 2025 – Dictamen de segunda minoría.-
4.2.- INTERP., PET. Y REGLAMENTO – OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:
4.2.1.- Expte. Nº 0080/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza afectando inmuebles a Programa “Tu Lugar”.-
4.3.- INTERP., PET. Y REGLAMENTO – PRESUPUESTO Y HACIENDA – OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:
4.3.1.- Expte. Nº 0083/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza modificando Ordenanza Nº 4753/25.-
4.4.- INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO:
4.4.1.- Expte. Nº 0099/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza modificando ordenanza 4808/26.-
4.4.2.- Expte. Nº 0029/26 – HCD: Proyecto de Decreto no ha lugar a petición de gremios docentes.-
5.- ASUNTOS ENTRADOS:
5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
5.1.1.- Expte. Nº 0100/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza adhiriendo a régimen de inmuebles fiscales, Ley 21.477.-
5.1.2.- Expte. Nº 0101/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando obra de red cloacal en calle G. Ezeiza.- (27-05-26).