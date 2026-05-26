Allanamiento por amenazas y presunta venta de marihuana: secuestran droga, celulares y otros elementos en nuestra ciudad

En el marco de una causa por amenazas calificadas y lesiones, personal policial local realizó un allanamiento en una vivienda de calle Scarvaglioni 1.170, donde fueron aprehendidos siete jóvenes y se secuestró marihuana, teléfonos celulares, una pistola de aire comprimido y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Según fuentes oficiales, la investigación se originó a raíz de una denuncia radicada por un joven de 19 años, quien manifestó haber sido amenazado con un arma de fuego por dos menores, de 15 y 16 años, tras una disputa relacionada con la venta de marihuana.

Por disposición del Juzgado de Garantías del Joven N°1, hoy martes 26 de mayo se llevó adelante una orden de allanamiento, requisa y secuestro en el domicilio señalado. Allí fueron aprehendidas siete personas: tres mayores de edad, identificados como Ariel Ibarra, de 25 años; Tomás Ibarra, de 20 años; y Kevin Braian Jensen, de 18 años; y cuatro jóvenes de entre 15 y 17 años.

Además, fueron secuestrados 494 gramos de marihuana prensada y compactada en formato de “medio ladrillo”, 50 gramos de cogollos de marihuana fraccionados, una pistola de aire comprimido calibre 4.5, diez teléfonos celulares smartphone, una balanza digital de precisión, cuatro dispositivos para triturar hierba (“Pikachu”), 15 mil pesos y anotaciones vinculadas a ventas y clientes”, mencionaron los voceros.

Interviene la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil en relación con la causa por amenazas calificadas y la UFI 19 especializada en estupefacientes respecto de los aprehendidos por infracción a la Ley 23.737.

En cuanto a los menores involucrados, el agente fiscal de la UFIJ 19 dispuso que recuperaran la libertad y fueran entregados a sus progenitores, previa notificación de la formación de la IPP y de sus derechos. (26-05-26).