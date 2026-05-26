Comenzó la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026
Con una importante participación de vecinos y vecinas del distrito,comenzó la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 en la categoría adultos mayores, instancia clasificatoria rumbo a las finales provinciales que se disputarán en Mar del Plata a fines de octubre.
La Dirección de Deportes informó que este año el distrito cuenta con más de 1.500 inscriptos en las distintas disciplinas deportivas, correspondientes a las categorías juveniles, personas con discapacidad y adultos mayores.
En esta primera instancia, los adultos mayores serán protagonistas de distintas jornadas de competencia local, con disciplinas tradicionales y recreativas que forman parte del calendario de los Juegos Bonaerenses.
El cronograma previsto es el siguiente:
Martes 26 de mayo
* 9 hs: Lotería – Club Sarmiento
* 11 hs: Escoba – Club Sarmiento
* 14 hs: Truco – Polideportivo Municipal
* 14 hs: Tenis de mesa femenino B – Polideportivo Municipal
Miércoles 27 de mayo
* 9 hs: Sapo – Club Sarmiento
* 13 hs: Chin chon – Club Sarmiento
Jueves 28 de mayo
* 9 hs: Mus – Club Sarmiento
* 13 hs: Taba – Vivero Municipal
Viernes 29 de mayo
* 10 hs: Caminata – Pista de atletismo
* 10 hs: Bochas – Club San Martín (26-05-26).