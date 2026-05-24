Lunes de tejo en el vivero

Mañana lunes 25 de mayo, desde las 9, se llevará a cabo en las canchas del vivero municipal el Torneo Aniversario de Tejo, una jornada especial organizada por la Dirección de Deportes para conmemorar los 20 años que esta disciplina es promovida y sostenida desde el municipio, y que se construyeron las canchas.

La actividad reunirá a jugadores en distintas categorías:

Pareja damas

Pareja caballeros

Pareja recreativa

La jornada contará además con servicio de cantina, desayuno para todos los participantes y trofeos para los tres primeros puestos de cada categoría. (24-05-26).