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25 de Mayo: detalles del acto oficial en nuestra ciudad

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La Municipalidad local invita a la comunidad a participar del acto oficial conmemorativo por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, que se llevará a cabo mañana lunes 25 de mayo a las 10 en el Teatro Español.

La ceremonia, organizada por la Dirección de Cultura y Educación, recordará una de las fechas fundacionales de la historia argentina, en la que comenzó a gestarse el camino hacia la construcción de una nación independiente, a partir de la conformación del Primer Gobierno Patrio en 1810.

El programa previsto incluirá la entonación del Himno Nacional Argentino, palabras alusivas a la fecha y una intervención artística a cargo de la Comedia Dorreguense, que presentará una breve puesta escénica evocando a los protagonistas de aquel proceso histórico.

Desde el municipio se invita a vecinos, instituciones educativas, entidades intermedias y a toda la comunidad a acompañar esta conmemoración. (24-05-26).

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