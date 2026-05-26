Reclaman mayor limpieza de alcantarillas en Gregorio Juárez para evitar anegamientos

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado por el bloque Fuerza Patria para solicitar al Departamento Ejecutivo que intensifique las tareas de limpieza y desobstrucción de alcantarillas sobre la calle Gregorio Juárez, en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y El Indio, ante los anegamientos que se producen durante los días de lluvia.

En los fundamentos del proyecto, el concejal Luis Amuchastegui señaló que “las alcantarillas y desagües pluviales sobre la calle Gregorio Juárez sufren obstrucciones recurrentes por acumulación de residuos y sedimentos”, situación que “provoca inundaciones en la calzada los días de lluvia, dificultando el tránsito y afectando a los vecinos de la zona”.

También remarcó la necesidad de que el municipio garantice “un mantenimiento preventivo eficaz para asegurar el correcto escurrimiento del agua”.

Dijo que la iniciativa surgió a partir de reclamos vecinales. “Este es un proyecto impulsado por una problemática o una inquietud que nos presentan los vecinos del barrio PIM”, sostuvo.

Además, indicó que el pedido apunta a reforzar las tareas de mantenimiento antes de las precipitaciones. “Es un proyecto sencillo, lo único que busca es que se aumente la limpieza, particularmente los días que hay un pronóstico de lluvia o una alerta meteorológica, en una alcantarilla que fue creada en su momento para evitar que se inunde la calle Gregorio Juárez y hoy no estaría cumpliendo con su función debido a la escasez de limpieza, podemos decir, o tal vez a la cantidad de hojas”, manifestó.

También señaló que el problema se repite en distintos momentos del año. “Entendemos que también la situación del momento, estando en otoño, puede llegar a provocar un mal general y aumentar esta problemática, pero ha sucedido en diversos momentos por lo que nos cuentan los vecinos del barrio PYM”, afirmó.

En ese sentido, precisó el sector más afectado: “Especialmente donde se encuentra la rejilla que sería en Gregorio Juárez, entre las calles Luis Piedrabuena y calle El Indio, que es la intersección donde el anegamiento se presenta mucho más marcado”.

Finalmente, remarcó el objetivo de la resolución: “Le pedimos al Departamento Ejecutivo, a través de este proyecto de resolución, que intente o que busque la manera de que esto deje de suceder, particularmente solicitando una mayor limpieza del espacio público”.

Por su parte, la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) recordó antecedentes sobre la cuestión. “En relación a este tema, en la primera sesión también presentamos una minuta de comunicación solicitando información sobre los desagües pluviales y cloacales”.

“Este proyecto está alineado a nuestra preocupación y todo lo que sea beneficioso para el distrito, nosotros siempre lo vamos a acompañar”, completó. (26-05-26).