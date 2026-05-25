Síntesis de la novena fecha del oficial de fútbol local

FERROVIARIO QUEDÓ COMO ÚNICO ESCOLTA. FOTO BOLA 8

Se jugó entre el domingo y el lunes la novena fecha del Torneo 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa.

Estos fueron los resultados:

Ferroviario 4 (Rodrigo Sobrero, Bruno Barrionuevo, Guido Lombardelli Brusa y Lucas Gorostiaga)
Alumni 2 (Abraham Yáñez -2-)

Villa Rosa 1 (Javier Maciel)
San Martín 1 (Nahuel Cornou)

Divisorio 0
Atlético Monte Hermoso 1 (Matías Martin, de penal)

Ventana 0
Independiente de Dorrego 0

Pelota 2 (Alejandro Peton, Mateo García)
SUPA 4 (Lucas Biondo -2-, Yago Sabanés, Yonathan Romero)

Esperanza 0
Suteryh 2 (Emanuel Benítez, Elías Folasco)

Almaceneros 0
Progreso 1 (Brian Ríos)

Independiente de Pringles 0
Porteño 1 (Alejandro Delorte)

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 27 puntos; Ferroviario, 22; Suteryh, 21; Independiente de Dorrego, 20; Porteño, 18; SUPA e Independiente de Pringles, 15; Ventana, 14; San Martín, 13; Almaceneros, 12; Villa Rosa y Alumni, 11; Progreso, 10; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, 0.

PRÓXIMA FECHA (DÉCIMA): SUPA vs. Esperanza, Pelota vs. Divisorio, Suteryh vs. Villa Rosa, San Martín vs. Alumni, Ferroviario vs. Ventana, Independiente de Dorrego vs. Almaceneros, Progreso vs. Independiente de Pringles y Porteño vs. Atlético Monte Hermoso. (25-05-26).

