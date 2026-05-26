El intendente Chalde destacó la participación de cabañas dorreguenses en la Exposición Angus de Otoño

El intendente Juan Chalde expresó sus felicitaciones hacia las cabañas dorreguenses 23 de Noviembre de Néstor Aldazábal; La Reserva, de Mariano Castro; Quequén Sur, de Serafín Sillero, y Don Nicolás, de Nicolás Colantonio, por sus participaciones en la 83ª Expo Angus de Otoño 2026, desarrollada en el predio ferial de la Sociedad Rural de Palermo, que congregó a más de un millar de reproductores de las mejores cabañas de la Argentina, exponiendo una destacable calidad genética.

Por otra parte el jefe comunal junto al director de Producción, Juan Ignacio Colantonio, enviaron un afectuoso saludo a todos los productores olivícolas de Coronel Dorrego, por haberse celebrado el pasado domingo 24, el Día Nacional de la Olivicultura.

Chalde expresó que el crecimiento de la actividad olivícola en Coronel Dorrego es motivo de orgullo y marca un rumbo fundamental de la mano de quienes invierten y trabajan permanentemente en esta noble producción que está íntimamente relacionada a la identidad del distrito. (26-05-26).