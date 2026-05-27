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La respuesta de la comunidad de Monte Hermoso tras la sudestada: voluntarios retiraron más de 4 toneladas de residuos de la costa

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Tras el fuerte temporal que afectó a Monte Hermoso el pasado 8 de mayo, más de 200 voluntarios respondieron este lunes 25 a la convocatoria de una jornada ecológica y solidaria destinada a recuperar distintos sectores de la costa.

El operativo de limpieza integral abarcó 15 kilómetros de línea costera, con tareas desde Villa Faro hasta avenida Alfonsín; desde el Complejo Americano hasta casi el límite con Pehuen Co; y en Sauce Grande, desde la bajada Aladino hasta Samborombón.

Durante la jornada, organizada por el municipio junto al programa Playas Limpias, se retiraron 2.920 kilos de residuos inorgánicos y 1.140 kilos de restos pesados, entre ellos maderas y chapas arrastradas por el viento y el agua durante la sudestada.

La actividad reunió a vecinos, propietarios y turistas voluntarios que se sumaron a las tareas de recolección, en una respuesta comunitaria ante las consecuencias del temporal y con el objetivo de contribuir al cuidado de las playas.

El resultado del operativo dejó un volumen total superior a las 4 toneladas de materiales retirados de la costa, en una jornada que volvió a mostrar el compromiso local con la limpieza y preservación del ambiente. (Noticias Monte Hermoso). (27-05-26).

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