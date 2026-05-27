Reclaman la puesta en funcionamiento del ascensor del edificio del Centro Cívico

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que solicita al Departamento Ejecutivo realizar el mantenimiento y la reparación del ascensor ubicado en el edificio del Centro Cívico de Coronel Dorrego, situado en avenida Fuertes al 670.

La iniciativa fue presentada por el bloque de concejales de Fuerza Patria. Durante la exposición del proyecto, la concejala Ana María Balda señaló que el ascensor “actualmente se encuentra clausurado” y advirtió que “así tampoco se observa cartelería indicadora ni en la planta alta ni en la baja de servicios de mantenimiento efectuado”.

En los fundamentos del proyecto se detalló que en el edificio funcionan distintas oficinas y entes municipales y provinciales, entre ellos IOMA, Registro de las Personas, ARBA, CPA y el Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño y Adolescente.

“Se ha tomado conocimiento que previo a su clausura ha permanecido encerrada alguna persona dentro del mismo” y remarcó “la necesidad de contar con adecuada accesibilidad a la planta alta de dicho edificio por personas con discapacidad, mayores, comotambién con alguna dificultad física”, añade el texto.

El artículo primero del proyecto solicita al Departamento Ejecutivo que “realice el mantenimiento del ascensor ubicado en el Centro Cívico municipal (…) para su puesta en funcionamiento”.

En tanto, el segundo artículo pide que, una vez reparado, “procure el mantenimiento periódico del mismo a los efectos de evitar su clausura o inconvenientes a los usuarios”.

“El proyecto en realidad es bastante claro, es solicitar al Departamento Ejecutivo, en este momento proceda a repararse el ascensor que está ubicado en el Centro Cívico de Coronel Dorrego y una vez reparado y puesto en funcionamiento, también que exista el mantenimiento periódico que debe tener todo ascensor”, destacó Balda.

Recordó además que el ascensor “fue colocado alrededor del año 2009-2010” y sostuvo: “Desde que se puso en funcionamiento han sido reiterados los inconvenientes que ha habido en dicho lugar”.

También señaló que “hubo varias minutas de comunicación y resoluciones desde el 2010 en adelante en el cual se instaba al mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento”.

“Creemos que además de que el lugar debe contar con la accesibilidad adecuada, no solo para personas con discapacidad, sino también para mayores o tal vez para personas que padecen algún tipo de imposibilidad física aunque no sea permanente, poder tener acceso a la planta alta”, afirmó Balda.

“No solo el artículo primero requiere poner en funcionamiento nuevamente el ascensor, sino también que exista una persona, un técnico que realice el mantenimiento periódico para no tener que llegar a la instancia de la clausura definitiva”, cerró.

Por su parte, el concejal de la UCR Casiano Gutiérrez adelantó el acompañamiento de su bloque y señaló: “Ya se ha solicitado hace días atrás un presupuesto para hacerlo en mantenimiento y en este caso reparación porque se ha deteriorado”.

Además, informó: “Alrededor de un millón y medio de pesos cuesta ese mantenimiento y tenemos entendido que el viernes se estaría dando ese mantenimiento”.

El concejal también planteó la necesidad de revisar los convenios vinculados al edificio. “No es un dato menor que ahí funcionan dependencias que no son municipales y que en los distintos convenios yo creo que tendríamos que tomar el trabajo de empezar a revisarlos nuevamente para ver qué le corresponde a quién”, expresó.

“Se entiende que el mantenimiento general lo debería hacer cada ministerio del cual se desprende cada área que funciona ahí y por ahí no lo vemos, vemos que siempre recae en el municipio”, sostuvo.

G“Sabemos que el presupuesto es acotado, sabemos que en el ideal un mantenimiento mensual sería estupendo, pero eso realmente no se puede llevar a cabo”, dijo Gutiérrez.

También explicó que “no hay empresas hoy dentro de nuestra ciudad que se dediquen a esto y siempre tienen que venir de afuera, en este caso de Bahía Blanca”.

“Tal vez como Concejo Deliberante podríamos empezar a revisar esos convenios y tratar de conseguir esos financiamientos que le vendrían muy bien a ese bien que hoy es del municipio pero que explotan otras dependencias”, completó.

Tras la intervención de Gutiérrez, Balda volvió a tomar la palabra y expresó: “Más allá de que sí es una obligación de provincia o del municipio, es una real necesidad con la que cuentan los vecinos”.

“No sólo muchas veces de nuestra localidad, sino también del distrito en general que necesitan acercarse a ese edificio para hacer diferentes trámites”, agregó.

“Que sea tal vez una cuestión a revisar en los diferentes convenios de uso de ese espacio por parte de entes de provincia, está bien, pero sí es una realidad que tenemos que resolverle a los vecinos de Coronel Dorrego”, subrayó. (27-05-26).