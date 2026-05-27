Política

El Concejo rechazó, por mayoría, la rendición de cuentas 2025

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CAPTURA DE PANTALLA TRANSMISIÓN OFICIAL DEL CONCEJO DELIBERANTE

Después de un intenso debate, el Concejo Deliberante rechazó esta tarde, por mayoría, la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio económico y financiero 2025.

Cada bloque presentó su propio dictamen: la UCR propuso la aprobación, mientras que Fuerza Patria y La Libertad Avanza se pronunciaron, con distintos argumentos, por el rechazo.

Al quedar empatados los dictámenes de la UCR y Fuerza Patria, con cinco votos cada uno, la definición quedó en manos del presidente del cuerpo, Tomás del Valle, quien, haciendo uso de la prerrogativa del doble voto, se inclinó por la postura de Fuerza Patria y rechazó la rendición de cuentas. (27-05-26).

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