En un anuncio histórico, presentaron el proyecto para llevar agua potable a Sauce Grande

El municipio de Monte Hermoso presentó oficialmente este miércoles el proyecto destinado a dotar de agua potable a Sauce Grande, una obra considerada histórica para la localidad y que apunta a responder a una demanda sostenida de vecinos y propietarios del sector.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa encabezada por el intendente Hernán Arranz, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Marcos Fernández; el presidente de la Cooperativa Telefónica de Monte Hermoso, Federico Blum; el presidente del Concejo Deliberante, Cristian Elzaurdia; y Adrián Bernay, integrante de la comisión directiva de la cooperativa.

Según se informó, el proyecto contempla distintas etapas de infraestructura para garantizar el abastecimiento de agua en Sauce Grande. Entre las principales obras previstas se encuentran perforaciones para la captación del recurso, la construcción de un acueducto, la instalación de una cisterna con capacidad para un millón de litros y el tendido de una red de distribución pensada para cubrir tanto la demanda actual como el crecimiento futuro de la localidad.

Además, el sistema incluirá medidores de consumo con el objetivo de promover un uso eficiente y sustentable del recurso hídrico.

Durante la presentación también se indicó que el proyecto fue declarado de interés municipal, en consideración de la importancia estratégica que representa para el desarrollo urbano y la mejora de los servicios básicos en Sauce Grande.

La obra tendría un plazo estimado de ejecución de 24 meses, aunque se aclaró que las distintas etapas avanzarán de acuerdo con las condiciones técnicas y económicas del proceso.

Asimismo, las autoridades adelantaron que próximamente se realizará una reunión informativa en Sauce Grande para brindar mayores precisiones técnicas y responder consultas de los vecinos.

La concreción del proyecto representa uno de los anuncios de infraestructura más relevantes de los últimos años para la localidad, en un contexto de crecimiento sostenido y de mayor demanda de servicios esenciales. (Fuente Noticias Monte Hermoso). (28-05-26).