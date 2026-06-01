El acto por el Día del Bombero Voluntario en nuestra ciudad será este martes a las 14

En conmemoración del Día del Bombero Voluntario, la entidad invitó a toda la comunidad, autoridades e instituciones a compartir un momento especial junto a quienes dedican su vida al servicio, la entrega y el cuidado de nuestro pueblo.

El acto será mañana martes 2 de junio, desde las 14, en la plaza de bomberos de nuestra ciudad.

“Será un encuentro propicio para homenajear la vocación, el compromiso y el valor inquebrantable de nuestros bomberos voluntarios”, destacó la institución en sus redes sociales. (01-06-26).