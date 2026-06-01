Resumen del fin de semana competitivo de las disciplinas municipales

El equipo municipal de newcom recreativo de Coronel Dorrego participó de la segunda fecha del Círculo Regional de Newcom, desarrollada en Tornquist con la presencia de delegaciones de distintos puntos de la región.

La jornada reunió además a equipos de Monte Hermoso, Saldungaray, Villa Ventana, Coronel Pringles, Laprida, Cabildo, General Cerri.

La delegación dorreguense compitió en las categorías Libre 8 y +66, acompañada por el profesor Pablo Marileo. En la categoría Libre 8, el equipo municipal ganó todos sus partidos, mientras que en +66 logró una victoria y sufrió dos derrotas.

Básquet femenino

Las Dumbas volvieron a ganar y se mantienen en lo más alto del torneo regional de básquet femenino.

El equipo dorreguense, dirigido por Fernando Rodríguez, logró una importante victoria como local al vencer por 43 a 19 a Almaceneros de Coronel Pringles, su escolta en la competencia.

El encuentro se disputó ayer en el polideportivo municipal de nuestra ciudad, con gran acompañamiento.

La actividad contó con la presencia del intendente municipal Juan Chalde, el director de Deportes Rubén Bilbao y funcionarios del gabinete.

Handball

El handball dorreguense volvió a tener una jornada de competencia en el polideportivo municipal, en el marco del torneo organizado por la Asociación Bahiense.

Los equipos de las categorías menores y cadetes, dirigidos por Evangelina Unger y Gerardo Abeldaño, debutaron como locales frente al CEF N° 83 de Pigüé. En menores, Dorrego cayó por 32 a 23, mientras que en cadetes el resultado fue 31 a 14 a favor del equipo visitante.

Rugby

El sábado 30 de mayo, los chicos de la Escuela Municipal de Rugby, junto al Club Ferroviario, participaron de un encuentro infantil desarrollado en Coronel Pringles.

La actividad reunió además a delegaciones de Tres Arroyos, Bahía Blanca, Darregueira y Pigüé, entre otras.

Los representantes dorreguenses estuvieron acompañados por su profesor Bruno Banegas y por familiares (01-06-26).