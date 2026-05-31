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Ganaron Monte, Ferroviario, Independiente de Dorrego, SUPA y Progreso

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Progreso lleva tres victorias consecutivas

Se jugó hoy domingo la décima fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Estos fueron los resultados:

Esperanza 0
SUPA 7 (Jonathan Romero, Franco Costa -2-, Yago Sabanes, Marcelo Erbin, Franco Dinazzo -2-)

Pelota 1 (Nicolás Germain)
Divisorio 1 (Yonathan Acosta)

Alumni 2 (Matías Ortelli -2-)
San Martín 2 (Joaquín Álvarez, Máximo Escobar)

Ferroviario 3 (Gonzalo Rupell, Gianfranco Crisci, Onzari)
Ventana 0

Independiente de Dorrego 2 (Leandro Jeva, Bautista Mansilla)
Almaceneros 0

Progreso 4 (Leandro Martorano, Antonioli, Muñoz, Facundo Arana)
Independiente de Pringles 1 (Leguizamón)

Porteño 0
Atlético Monte Hermoso 3 (Matías Martin -2-, Benjamin Fernández)

* El partido entre Villa Rosa y Suteryh no se disputó porque la Policía no permitió seguridad privada. Se jugará este miércoles 3, a las 20.

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 30; Ferroviario, 25; Independiente de Dorrego, 23; Suteryh, 21; SUPA y Porteño, 18; Independiente de Pringles, 15; San Martín y Ventana, 14; Progreso, 13; Alumni y Almaceneros, 12; Villa Rosa, 11; Esperanza, Divisorio y Pelota, 1.

PRÓXIMA FECHA (UNDÉCIMA): Divisorio vs. Porteño, Atlético MH vs. Progreso, Independiente de Pringles vs. Independiente de Dorrego, Almaceneros vs. Ferroviario, Ventana vs. San Martín, Alumni vs. Suteryh, Villa Rosa vs. SUPA y Esperanza vs. Pelota. (31-05-26).

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