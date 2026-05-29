El Club San Martín hizo públicos sus gastos y alertó que la permanencia en la Liga está seriamente comprometida

El Club Atlético Social y Deportivo San Martín difundió un comunicado oficial en el que expone la delicada situación económica e institucional que atraviesa actualmente. La entidad manifestó su preocupación por el aumento sostenido de los costos operativos vinculados a la competencia regional y advirtió que el modelo actual resulta “antieconómico e insostenible” para los clubes sociales.

En el documento, la institución detalló los gastos obligatorios que debe afrontar cada fin de semana tanto en divisiones menores como en el plantel superior, incluyendo arbitrajes, operativos policiales, enfermería y traslados. Además, informó que enfrenta una deuda por aranceles de afiliación que podría derivar en la intervención del Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol.

A su vez, el club remarcó el importante rol social que cumple dentro de la comunidad, destacando que gran parte de sus actividades deportivas son gratuitas y que también sostienen un merendero para los chicos que asisten diariamente a entrenar. Desde la Comisión Directiva señalaron que, sin un mayor respaldo estructural, la continuidad de las actividades y la permanencia en la liga oficial se encuentran seriamente comprometidas.

Este es el comunicado completo:

“Por medio de la presente, la Comisión Directiva del Club Atlético Social y Deportivo San Martín informa a la opinión pública la situación críticamente compleja en la que nos encontramos debido al actual contexto económico y administrativo del deporte regional.

“Como hemos manifestado anteriormente, el sistema de competencia regional vigente resulta antieconómico e insostenible para los clubes sociales. Organizar y participar en eventos deportivos se ha transformado en una carga financiera inviable, agravada por la falta de apoyo de los gobiernos de turno.

“A pesar de este panorama adverso, hemos sostenido un crecimiento constante gracias al esfuerzo propio. Sin embargo, hoy la situación ha llegado a un límite debido al incremento desmedido de los costos operativos.

“Con el objetivo de transparentar la realidad de nuestra institución, ponemos en conocimiento de la comunidad el desglose de los gastos fijos obligatorios que debemos afrontar cada fin de semana:

DIVISIONES MENORES (contamos con 3 categorías)

• Partidos de local: se deben abonar $330.000 en concepto de aranceles de arbitraje. A este monto se suma ahora el gasto de una enfermera, tras la reciente disposición de la Liga que exige obligatoriamente esta cobertura sanitaria también para las categorías menores.

• Partidos de visitante (traslados): el costo de contratación de la combi asciende a $380.000 por viaje. Este impacto económico solo puede mitigarse parcialmente gracias a la colaboración de los padres, quienes trasladan a más chicos en sus vehículos particulares.

PLANTEL MAYOR (domingos – gasto compartido con el club rival)

• Aranceles de operativos policiales: $467.000

• Aranceles de arbitraje: $715.000

• Servicio de enfermería obligatorio: $100.000

Esto representa un costo básico de $1.282.000 por cada jornada de domingo.

A este esquema de gastos asfixiante se le suman otros compromisos fundamentales, como luz, gas, profesores, mantenimiento y demás gastos fijos de funcionamiento.

Asimismo, debemos afrontar compromisos institucionales acumulados:

RIESGO DE DESAFILIACIÓN Y CRISIS GENERALIZADA

La Liga de Fútbol nos ha notificado formalmente sobre la intervención del Tribunal de Penas debido a una deuda de $1.500.000 en concepto de aranceles de afiliación.

Es necesario remarcar que esta situación no es aislada, ya que existen otros clubes de la región que atraviesan la misma condición de morosidad, afectados por idéntica presión de costos fijos.

ROL SOCIAL Y AGRADECIMIENTO

El 80% de nuestras actividades deportivas son totalmente gratuitas. Nuestra institución funciona como un espacio de contención indispensable para muchas familias, brindando además apoyo social y habitacional.

MERENDERO

Con enorme esfuerzo diario, y después de cada jornada de prácticas, sostenemos el merendero para nuestros chicos, garantizando que reciban su merienda correspondiente tras cada entrenamiento.

El propósito de este comunicado es visibilizar, con números claros y concretos, la realidad que afrontamos.

Sin un respaldo estructural que reconozca el trabajo de contención social que realizamos, el normal desarrollo de las actividades del club y su permanencia en la liga oficial se encuentran seriamente en peligro”. (29-05-26).