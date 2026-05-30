Deportes

Décima del oficial local: riesgoso compromiso tendrá en Saldungaray el único líder

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
FOTO CRÉDITO JOSÉ SCAZZOLA

Se jugará mañana domingo la décima fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Estos son los partidos: Esperanza vs. SUPA, Pelota vs. Divisorio, Villa Rosa vs. Suteryh, Alumni vs. San Martín, Ferroviario vs. Ventana, Independiente de Dorrego vs. Almaceneros, Progreso vs. Independiente de Pringles y Porteño vs. Atlético Monte Hermoso.

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 27 puntos; Ferroviario, 22; Suteryh, 21; Independiente de Dorrego, 20; SUPA, 15; Ventana, 14; San Martín, 13; Villa Rosa y Alumni, 11; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, 0. (30-05-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

El Club San Martín hizo públicos sus gastos y alertó que la permanencia en la Liga está seriamente comprometida

Juegos Bonaerenses 2026: récord con más de 504 mil inscriptos de toda la provincia

Comenzó la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026

Síntesis de la novena fecha del oficial de fútbol local

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior