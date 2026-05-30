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Décima del oficial local: riesgoso compromiso tendrá en Saldungaray el único líder

Se jugará mañana domingo la décima fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Estos son los partidos: Esperanza vs. SUPA, Pelota vs. Divisorio, Villa Rosa vs. Suteryh, Alumni vs. San Martín, Ferroviario vs. Ventana, Independiente de Dorrego vs. Almaceneros, Progreso vs. Independiente de Pringles y Porteño vs. Atlético Monte Hermoso.

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 27 puntos; Ferroviario, 22; Suteryh, 21; Independiente de Dorrego, 20; SUPA, 15; Ventana, 14; San Martín, 13; Villa Rosa y Alumni, 11; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, 0. (30-05-26).