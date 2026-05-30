Suecia dio marcha atrás digital: el regreso del papel a las aulas abre un nuevo debate educativo

Suecia, referente global en innovación tecnológica, está dando un giro inesperado en su sistema educativo. Tras años de apostar por la digitalización total en las aulas, el gobierno decidió reintroducir métodos tradicionales como el uso de libros físicos, cuadernos y escritura a mano, con un objetivo concreto: mejorar los niveles de lectura y comprensión entre los estudiantes.

Durante más de una década, el modelo sueco fue sinónimo de modernidad educativa. Computadoras, tablets y plataformas digitales se integraron de forma masiva en las escuelas, al punto de que hacia 2015 la gran mayoría de los alumnos ya contaba con dispositivos individuales. Sin embargo, los resultados recientes encendieron las alarmas: los indicadores de alfabetización comenzaron a mostrar señales de retroceso.

El regreso de lo básico

El cambio ya se percibe en las aulas. En centros educativos como los de Nacka, en las afueras de Estocolmo, los estudiantes vuelven a cargar mochilas con libros y hojas impresas. Algunos docentes han comenzado a priorizar materiales físicos, especialmente en asignaturas clave como matemáticas, donde la escritura manual y el trabajo en papel favorecen la comprensión de procesos.

Este retorno no implica un rechazo total a la tecnología, sino un intento de encontrar equilibrio. Las autoridades educativas buscan recuperar prácticas que históricamente han demostrado eficacia en el aprendizaje, sin abandonar por completo las herramientas digitales.

Una decisión que divide opiniones

La medida, sin embargo, no está exenta de controversia. Especialistas en tecnología y educación advierten que reducir la exposición digital podría afectar la preparación de los jóvenes para un mercado laboral cada vez más exigente en competencias tecnológicas. También surgen dudas sobre el impacto a largo plazo en la competitividad de Suecia como economía digital.

Por otro lado, defensores del cambio sostienen que el exceso de pantallas en el aula puede perjudicar la concentración, la memoria y la comprensión lectora, especialmente en etapas tempranas del aprendizaje.

¿Un nuevo equilibrio educativo?

El caso sueco reabre un debate global: ¿hasta qué punto la digitalización mejora realmente la educación? En un contexto donde muchos países avanzan hacia modelos cada vez más tecnológicos, Suecia plantea una alternativa que combina innovación con fundamentos tradicionales.

Más que un retroceso, el movimiento podría interpretarse como un ajuste estratégico. La clave, según coinciden varios expertos, no estaría en elegir entre lo digital o lo analógico, sino en encontrar una fórmula que potencie lo mejor de ambos mundos.

Así, el país nórdico vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: en la era digital, ¿aprender mejor significa necesariamente usar más tecnología? (Fuente Difusión Empresarial). (30-05-26).