Pringles: se viralizó el video de un joven filmándose torturando a su víctima

Un caso está causando conmoción en Coronel Pringles, cuando en los últimos días se viralizó un video en el que se podía observar a un joven filmándose mientras torturaba a otro.

Según informó en las últimas horas el sitio El Orden, el pasado martes 19 de mayo un muchacho pringlense festejó su cumpleaños número 29 en la casa de un amigo, de 31, al que se lo vincula con la venta de drogas al menudeo. Se dijo que, además del cumpleañero, que padece problemas de consumo, había otros invitados.

La denuncia detalla que fue una noche de excesos: tomaron bebidas alcohólicas y también drogas y luego de la cena llegó la novia del “homenajeado” (de 25 años), a quien supuestamente el dueño de casa “se le insinuó”. Esa situación motivó una discusión y el cumpleañero se fue del lugar, pero llevándose -sin autorización- un sobre con 10 gramos de cocaína.

El denunciante se dirigió a la casa de una persona conocida que vive a pocas cuadras, donde continuó con la ingesta, hasta que se sintió descompuesto y se recostó. Poco más tarde, el joven se despertó con el “dueño de la droga” encima suyo. Se encontraba atado de pies y manos y había sufrido golpes y cortes en toda la cara con una navaja.

Esa violenta situación quedó registrada en un video donde se observa al agresor presionando la punta de una cuchilla en el rostro todo ensangrentado de la víctima. El herido pudo liberarse gracias a la ayuda de algunos amigos y al otro día se dirigió a la comisaría a realizar la denuncia.

En las últimas horas se explicó que, como las lesiones fueron calificadas de “leves” y se produjeron en un ámbito cerrado, se consideró al delito “de instancia privada”, con lo cual el sumario se instruyó con cierta reserva, al punto que por ahora no se dieron a conocer las identidades de los involucrados. Sin embargo, la ayudantía fiscal de Pringles, bajo la supervisión de la UFIJ Nº 9, pidió allanamientos que dispuso el Juzgado de Paz.

Se allanaron cuatro viviendas, entre ellas la del agresor, donde se secuestraron dos navajas mariposa (una plateada y otra azul), un cuchillo de 25 centímetros de hoja con cabo plástico verde y marrón, otra navaja, una tarjeta de crédito a nombre del denunciante y una billetera. Ahora, se aguarda el análisis de las pruebas reunidas para definir la situación procesal.

Mientras tanto, el video de la agresión rápidamente se viralizó en la vecina localidad, situación que generó preocupación. De hecho, algunas versiones dan cuenta que fue la propia familia de la víctima la que lo difundió sin intenciones que se genere semejante repercusión. (29-05-26).