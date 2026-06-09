Concejales expresaron “mucha pena” al aprobar la modificación de la ordenanza sobre la calle interna de la FEB

Como informó LA DORREGO, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que deja sin efecto la denominación de una calle de la ciudad cabecera con el nombre de Iris Alicia Galisteo, tras un pedido formulado por familiares de la homenajeada.

La iniciativa fue presentada por la Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento y correspondió al expediente N° 0099/26. Durante la lectura del despacho, la concejala de la UCR Romina Rozas explicó que la medida modifica la Ordenanza N° 4808/26, mediante la cual se habían asignado nombres a distintas calles que carecían de denominación.

Entre las calles alcanzadas por aquella norma se encontraba la calle interna del barrio FEB, paralela a la calle Aranda, en el tramo comprendido entre 13 de Diciembre y Luisa Costa García, a la que se había impuesto el nombre de Iris Alicia Galisteo.

Según los considerandos, luego de la sanción y promulgación de la ordenanza, familiares de Iris Alicia Galisteo solicitaron al cuerpo deliberativo dejar sin efecto el homenaje. “Este Concejo respeta la voluntad de la familia”, destacó el cuerpo.

Además de eliminar la denominación de Iris Alicia Galisteo para esa arteria, la nueva ordenanza corrige además un error de transcripción en el artículo tercero de la Ordenanza N° 4808/26. A partir de la modificación, el primer inciso queda redactado de la siguiente manera: “Alicia Mollard a la calle interna del barrio Primero de Mayo paralela a las calles Echeverría y Presidente Perón”.

“Hoy con mucha pena estamos aprobando este proyecto de ordenanza que sale de comisiones”, dijo Rozas, quien recordó el espíritu de la norma original: “Con mucho respeto hemos trabajado y hemos aprobado la Ordenanza 4808/26, destinando diferentes nombres de mujeres que han sido trascendentes en nuestra comunidad en distintas cuestiones, a calles que no tenían una denominación”.

“Recibimos a familiares de Iris Galisteo por una cuestión que fue de público conocimiento y que trascendió en los medios de comunicación en relación a que había alguna oposición respecto al nombre”, explicó.

“Lo que la familia nos manifiesta es que la persona de Iris Galisteo nunca hubiera podido convivir ningún desacuerdo y que no ha sido nunca su forma, la forma de Iris de manejarse en nuestra comunidad, que siempre ha sido una persona muy abierta, que por todos los lugares donde ha pasado ha tenido consenso”, añadió.

“La verdad es que desde este cuerpo hemos intentado respetar la voluntad de la familia, por eso hoy sale esta ordenanza aprobada. Invitamos a la comunidad que, cuando tenga alguna duda, alguna consulta respecto a una decisión que es facultad del Concejo Deliberante, puedan acercarse a cualquiera de los concejales”, dijo.

Asimismo, remarcó la importancia de plantear inquietudes durante el tratamiento de los proyectos: “Cuando está en comisiones este proyecto, es el momento indicado para que cualquier persona de la comunidad se pueda acercar y transmitirnos esas inquietudes”.

Rozas indicó que esa participación resulta importante “para cuidar y seguir en la línea de respetar cuando en este cuerpo trabajamos con nombres de personas o trabajamos con instituciones, que se siga respetando y cuidando esa línea”.

“Con mucha pena estamos aprobando esta ordenanza hoy”, completó Rozas.

Posteriormente, habló Mercedes Gagna, presidenta de la bancada de Fuerza Patria, para “reafirmar las palabras de la concejal Rozas”, según mencionó.

“Comparto que es una lástima estar aprobando hoy esta modificación a la ordenanza. Respetamos la opinión y que se manifestó de forma escrita la familia, entonces creemos que es lo que debemos hacer”, manifestó.

“Es una lástima que no se hayan acercado las personas que quizás tenían algún tipo de cuestionamiento a este Concejo. Hubo tiempo bastante prolongado porque ingresa como proyecto del Concejo Deliberante Estudiantil”, afirmó.

También sostuvo que uno de los aspectos que más lamenta de la situación es que “no se está respetando la proposición de un grupo de estudiantes o del Concejo Deliberante Estudiantil”.

Finalmente, destacó que la figura de Iris Galisteo mantiene un reconocimiento institucional en la comunidad: “Para no seguir mellando el buen nombre de la señora Iris Galisteo, lo único que quiero traer a este recinto es que por suerte la podemos homenajear y tener presente cada uno de nuestros días a través de la nominación que tiene el Instituto Superior de Formación Docente, que sí lleva su nombre”. (09-06-26).