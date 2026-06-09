El gobierno municipal presentó un proyecto para extender la red cloacal en calle Juárez

El Concejo Deliberante dio ingreso a un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo que solicita autorización para extender la red cloacal sobre la vereda par de la calle Gregorio Juárez, entre Islas Malvinas y Gregorio Juárez.

La iniciativa fue elevada por el intendente municipal, contador Juan Carlos Chalde, y tras su presentación en el recinto pasó a las comisiones de Interpretación, Petición y Reglamento; Obras y Servicios Públicos; y Presupuesto y Hacienda.

El envío a comisión recibió la aprobación unánime del cuerpo. (09-06-26).