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El gobierno municipal presentó un proyecto para extender la red cloacal en calle Juárez

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El Concejo Deliberante dio ingreso a un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo que solicita autorización para extender la red cloacal sobre la vereda par de la calle Gregorio Juárez, entre Islas Malvinas y Gregorio Juárez.

La iniciativa fue elevada por el intendente municipal, contador Juan Carlos Chalde, y tras su presentación en el recinto pasó a las comisiones de Interpretación, Petición y Reglamento; Obras y Servicios Públicos; y Presupuesto y Hacienda.

El envío a comisión recibió la aprobación unánime del cuerpo. (09-06-26).

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