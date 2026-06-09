(Entrevista en LA DORREGO) Con gran oferta de toros y vaquillonas, este martes 8 se realizará el remate de otoño de La Reforma en Ayacucho

Con una oferta récord para esta época del año y grandes expectativas por la respuesta de los productores, Cabaña La Reforma, de Zeberio Hermanos, realizará hoy martes 9 de junio, desde las 14, en la Sociedad Rural Ayacucho una nueva edición de su tradicional remate de otoño junto a Consignataria Galarraga.

En diálogo con LA DORREGO, Luciano Zubiarrian, de Consignataria Galarraga, dijo que “está todo encaminado”.

“Hemos tenido algo de lluvias, pero el remate está confirmado. La cabaña está sobre el asfalto, así que no tiene problema en sacar los animales hoy (por ayer) a la tarde, para ya estar temprano el martes en Ayacucho”, señaló.

Respecto de las expectativas para la subasta, expresó: “Contentos y esperando en los resultados que se vienen dando año a año”. Además, destacó la calidad de la hacienda que saldrá a venta. “La calidad, el estado, está muy bien, está muy bien la hacienda, muy bien presentada, muy bien preparada. Es un poco a lo que nos tiene acostumbrados la cabaña de año a año, ir presentándose y superándose en todos estos sentidos”.

Zubiarrian indicó que en la zona donde se encuentra la cabaña las lluvias fueron moderadas. “Viene bien, no llovió mucho. Acá llovió poco, pero estuvo varios días. Ahora mismo está bastante nublado, frío, así que esperando a que salga el sol. Parece que el martes vamos a tener sol y va a ser un lindo día”, dijo.

El martillo estará a cargo de Ricardo y Tomás Arzos, de Tres Arroyos, quienes trabajan junto a la firma desde hace varios años. El orden de venta comenzará con los vientres.

“Hay muy buen conjunto de vientres, porque también hay productores invitados que han decidido participar con vacas nuevas, con cría y vaquillonas para servicio de muy buena calidad”, comentó.

En cuanto a la oferta, detalló que habrá “80 toros Angus, un número importante para la época, para arrancar el año”, además de toros Shorthorn. También saldrán a venta “60 vaquillonas de pedigree, con cría y preñadas, que realmente están muy lindas”.

A esa oferta se sumarán vientres Angus negros y colorados. “Vamos a juntar unos 200 vientres, aparte de los toros”, precisó.

Zubiarrian también se refirió a la necesidad de darle dinamismo a la jornada: “La idea es darle agilidad al remate. Venimos del año pasado de 67 toros, y este año 20 toros más, por lo que también esperamos que se puedan vender todos y salga el mejor resultado posible”.

Recordó que durante el año pasado las instalaciones de la Sociedad Rural de Ayacucho estuvieron colmadas. “Estamos hablando de 600 o 700 personas. Eso es muy lindo, el acompañamiento, el apoyo, la presencia de la gente. Verse las caras es importante, darse la mano. Eso es a lo que uno apunta”, dijo.

Por último, repasó las ventajosas condiciones comerciales previstas para la venta: “Los toros salen con 60 días libres y está la opción de un 3% mensual sobre los 60 días hasta 120 días libres”. Además, indicó que estarán disponibles las tarjetas de los distintos bancos y que la firma analizará alternativas para cada productor.

“Cualquier otra inquietud, necesidad o alternativa, vamos a estar ahí presentes. Que nos llamen, que nos consulten, que vamos a estar buscándole la vuelta”, sostuvo.

“La intención es que se venda todo y de la mejor manera posible”, concluyó.

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09-06-26