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En Dorrego se realizaron 788 inmunizaciones durante mayo

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La Dirección de Salud de la Municipalidad de Coronel Dorrego cerró el mes de mayo con un total de 788 inmunizaciones realizadas, a partir de las distintas actividades impulsadas por el área junto al equipo de vacunación.

En ese marco, el lunes 2 de junio se llevó a cabo la segunda jornada de inmunización articulada con el CEF, con la participación del equipo de vacunación del área de Salud, que trabajó en la aplicación de dosis y en la promoción de la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día.

Estas acciones se enmarcan en la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud, que llevó adelante la 24º edición de la Semana de Vacunación en las Américas, este año bajo el lema: “Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos”.

Desde la Dirección de Salud se destacó que las vacunas son seguras y eficaces, ayudan a prevenir enfermedades graves y sus complicaciones, y protegen no solo a quienes las reciben, sino también a las personas que los rodean.

En ese sentido, vacunarse también es un acto solidario, porque contribuye al cuidado colectivo y fortalece la prevención en toda la comunidad. (06-06-26).

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