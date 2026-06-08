Lucas González es el nuevo coordinador municipal de Juventud

El intendente Juan Chalde puso en funciones al nuevo coordinador del Área de Juventud de la comuna, Lucas González.

La repartición, que depende de la Dirección de Desarrollo Humano, funciona en la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida Fuertes.

“La juventud ocupa un lugar importante en su proyecto de gobierno y mencionó además que desde este espacio se ha logrado fortalecer el trabajo con las juventudes de todo el distrito”, destacó Chalde.

Por su parte, Lucas González, que tiene 33 años y es profesor de educación física. Respecto de su función, dijo: “Queremos que se acerquen al área de Juventud, aquí los vamos a escuchar para conocer sus necesidades y trabajar en conjunto”.

Finalmente, desde Desarrollo Humano se aclaró que la propuesta continuará llegando a todo el distrito, mediante espacios de participación, acompañamiento y oportunidades para los jóvenes. (08-06-26).