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Falleció en Pringles un joven que fue aplastado por una casilla en un taller

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FOTO DIARIO EL ORDEN

Un joven falleció este lunes luego de resultar gravemente herido al quedar atrapado por una casilla en un taller ubicado en la intersección de las calles 41 y 20 de la ciudad de Coronel Pringles, según confirmaron fuentes oficiales.

La víctima fue identificada por la Policía como Lucas Olivero.

Pese al rápido operativo de rescate y a los esfuerzos realizados por el personal médico del Hospital Municipal Manuel B. Cabrera, las lesiones sufridas durante el accidente resultaron fatales.

El hecho ocurrió durante durante la tarde y movilizó a dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Comunal y personal de la Guardia Urbana, quienes trabajaron de manera coordinada para liberar a la víctima y trasladarla de urgencia al centro asistencial local.

Una vez en el hospital, los profesionales de la salud realizaron intensas maniobras para intentar estabilizar al joven, aunque la gravedad de su cuadro impidió revertir las consecuencias del accidente.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las actuaciones y pericias correspondientes para establecer las circunstancias en que se produjo el hecho. (La Nueva.). (09-06-26).

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