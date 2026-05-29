(Entrevista en LA DORREGO) Dorreguenses Unidos lanzó nuevas actividades y participará del redondeo solidario de la Cooperativa Obrera

La Asociación Civil Dorreguenses Unidos atraviesa un año de intensa actividad, con mayor demanda de asistencia, nuevos talleres y el desafío de avanzar hacia la concreción de su sede propia. Así lo expresó Natasha Ziegemann Lema, tesorera de la institución, quien repasó en LA DORREGO las acciones que llevan adelante y destacó el acompañamiento de la comunidad.

“La verdad que empezamos un año con mucho trabajo, como siempre. Siempre estamos con lo que son los despachos”, señaló.

En ese marco, explicó que la entidad incorporó este año atención en doble turno para responder al incremento en la demanda de elementos. “Habilitamos despachos a la mañana, es decir, tenemos doble turno, hay días que estamos a la mañana y hay días que estamos a la tarde, porque justamente también la demanda subió”, indicó.

La institución recibe donaciones de ropa, elementos de cocina y artículos para el hogar, que luego distribuye entre vecinos que los necesitan. “Nuestro trabajo es básicamente gracias a la donación de la comunidad”, remarcó.

Además de la asistencia material, Dorreguenses Unidos puso en marcha nuevas propuestas comunitarias. Entre ellas, talleres para niños vinculados a la pintura de mandalas y apoyo escolar.

“Sabemos que justamente es una actividad que busca regular también las emociones, que busca también nivelar los niveles de estrés o los niveles de ansiedad que manejan los peques y que por ahí no lo pueden poner en palabras”, explicó sobre el taller de mandalas.

Respecto del apoyo escolar, destacó la participación de docentes jubiladas dentro de la ONG. “Por suerte tenemos gente más que capacitada en la ONG, hablando de maestras jubiladas y demás, que no dejan del todo la vocación”, afirmó.

La entidad también comenzó a implementar “despachos en las calles”, una modalidad mediante la cual acercan elementos a distintos barrios de la ciudad.

“Disponemos de un despacho en un punto específico de algún barrio, donde ahí justamente los vecinos pueden ir a retirar los elementos que necesitan”, explicó.

Sobre la difusión de estas actividades, comentó que utilizan principalmente las redes sociales. “En nuestro Facebook siempre van a ver toda la información”, sostuvo.

Por otra parte, la institución impulsa una campaña de recolección de alimentos no perecederos en distintos comercios de Coronel Dorrego. “La realidad es que justamente este año es una necesidad que es más latente, se ve más”, expresó.

En ese sentido, agradeció a los comercios que colaboran con la iniciativa y pidió el acompañamiento de la comunidad. “Un paquetito de fideos o un paquetito de polenta le cambia completamente el pasar a otra persona que, por ahí, capaz ni siquiera llega a tener ese plato de comida”, manifestó.

Otro de los anuncios importantes que realizó la tesorera fue la participación de Dorreguenses Unidos en el redondeo solidario de la Cooperativa Obrera, que se desarrollará del 2 al 28 de junio.

“Logramos que Dorreguenses Unidos sea parte de este redondeo”, destacó.

Según explicó, los fondos que se recauden estarán destinados a avanzar con el proyecto de la sede propia de la institución. “Todo lo que podamos recaudar va a ser destinado a la compra de materiales para esa sede”, afirmó.

Ziegemann Lema recordó que el terreno donde se proyecta construir la sede surgió de una donación fiscal y aseguró que la concreción del espacio propio representa el principal objetivo de la organización.

“La sede siempre va a ser nuestro norte, porque también nos asegura poder seguir estando para los vecinos”, expresó.

Actualmente, Dorreguenses Unidos funciona en la esquina de Siria y Echeverría. Atienden lunes y miércoles de 9 a 10.30 y martes y jueves de 16 a 18. También reciben consultas a través del WhatsApp 2921-49-38-61 y de su página de Facebook.

Antes del cierre de la entrevista, Natasha Ziegemann Lema agradeció a quienes colaboran diariamente con la organización y convocó a nuevos voluntarios.

“Nuestras puertas siempre están abiertas para quien quiera colaborar. Desde una horita para doblar ropa o algo, para nosotros significa muchísimo”, aseguró.

También destacó el respaldo de la comunidad. “Nos sentimos muy acompañados y también podemos seguir trabajando por esa confianza que depositan en nosotros”, concluyó.

Escuchá el audio:

29-05-26