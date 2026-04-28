El viento no da tregua: emiten alerta amarilla para este miércoles

A las pocas horas del alerta naranja y de los fuertes vientos en toda nuestra región, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva advertencia por fuertes vientos para Coronel Dorrego y todo el Sudoeste Bonaerense.

La alerta alerta, de nivel amarillo, se extiende desde la medianoche del martes hasta las 6 del miércoles.

En ese período de tiempo, se indicó, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.

Además de nuestro distrito, están comprendidos en el alerta los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Saavedra, Coronel Suárez, Tornquist, Monte Hermoso, Coronel Rosales y Coronel Pringles. También se incluye el sur pampeano y toda la provincia de Río Negro. (28-04-26).