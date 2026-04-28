Primer encuentro entre el intendente Chalde y el nuevo cura de la ciudad

El intendente Juan Chalde recibió en su despacho días pasados al nuevo cura párroco de nuestra ciudad, Alejandro Guidobaldi.

Estuvieron presentes también la secretaria de Gobierno y Hacienda, Laura Dumrauf, y el secretario de Ambiente y Obras Públicas, Ramiro Zarzoso.

Hablaron sobre la actualidad de la ciudad cabecera en particular y del distrito en general.

El jefe comunal y el cura quedaron mutuamente a disposición para formalizar nuevos encuentros, destacó el Ejecutivo. (28-04-26).