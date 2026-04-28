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Primer encuentro entre el intendente Chalde y el nuevo cura de la ciudad

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El intendente Juan Chalde recibió en su despacho días pasados al nuevo cura párroco de nuestra ciudad, Alejandro Guidobaldi.

Estuvieron presentes también la secretaria de Gobierno y Hacienda, Laura Dumrauf, y el secretario de Ambiente y Obras Públicas, Ramiro Zarzoso.

Hablaron sobre la actualidad de la ciudad cabecera en particular y del distrito en general.

El jefe comunal y el cura quedaron mutuamente a disposición para formalizar nuevos encuentros, destacó el Ejecutivo. (28-04-26).

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