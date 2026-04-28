La planta móvil de la VTV atenderá en Monte Hermoso desde el lunes 4 de mayo

Desde el lunes 4 de mayo, Monte Hermoso contará nuevamente con la planta móvil de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que se instalará en la Terminal de Ómnibus para facilitar el acceso al trámite.

La VTV es obligatoria para circular y tiene como objetivo controlar el estado mecánico y de seguridad de los vehículos, reduciendo riesgos en la vía pública. Para solicitar turno, hay que ingresar al sitio web www.infovtv.com.ar.

Tarifas vigentes

Los valores, que incluyen IVA, son los siguientes:

*Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52

*Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $71.676,78

*Vehículos livianos hasta 2.500 kg: $79.640,87

*Vehículos pesados de más de 2.500 kg: $143.353,56

*Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856,35

*Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.784,52

*Motovehículos de más de 600 cc: $63.712,70

Cuándo corresponde realizar la VTV

El esquema de verificación depende del tipo de vehículo y su antigüedad:

*Motovehículos: exentos hasta el primer año; luego verificación anual.

*Vehículos de transporte de personas (hasta 9 plazas): exentos hasta los 6 meses; de 6 meses a 2 años anual; desde los 2 años, semestral.

*Vehículos de transporte de mercaderías: exentos hasta 1 año; de 1 a 20 años anual; a partir de los 20 años, semestral.

*Vehículos particulares (hasta 9 plazas): exentos hasta los 2 años; luego verificación anual. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (28-04-26).