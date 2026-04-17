Alerta en escuelas por amenazas y retos virales

La Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires difundió un comunicado que fue enviado a los medios locales por Jefatura Distrital dirigido a las familias de las comunidades educativas ante la aparición de mensajes intimidatorios y amenazas de violencia armada que afectaron a diversas instituciones escolares en los últimos días.

Las autoridades señalaron que estos hechos, en muchos casos, tienen origen en “retos virales” en redes sociales. Indicaron que cada amenaza activa protocolos de seguridad, altera a toda la comunidad y genera incertidumbre sobre el normal desarrollo de las actividades escolares.

En este contexto, solicitaron a las familias que generen espacios de diálogo con sus hijos e hijas para abordar la gravedad de estas conductas. Remarcaron que una amenaza de tiroteo constituye un delito y no una broma. Explicaron que lo que para algunos adolescentes puede parecer un juego, para el resto de la comunidad implica angustia, temor y la intervención inmediata de dispositivos de emergencia.

El comunicado también advirtió que el anonimato en redes sociales no es real. Las autoridades de seguridad cuentan con herramientas que permiten rastrear el origen de los mensajes digitales. Por este motivo, instaron a los jóvenes a no difundir contenidos sospechosos y a comunicar cualquier situación a adultos de confianza o a autoridades escolares.

Asimismo, se destacó la importancia de que las familias conozcan las implicancias legales de estos actos. En ese sentido, se recordó que la intimidación pública, contemplada en el artículo 211 del Código Penal, puede derivar en el procesamiento penal del autor. También se señaló la existencia de responsabilidad civil, que puede obligar a las familias a afrontar costos económicos por operativos de seguridad y daños ocasionados.

Las autoridades subrayaron la necesidad de escuchar a los jóvenes, comprender sus contextos e intervenir a tiempo. Reafirmaron que la seguridad de los estudiantes constituye una prioridad absoluta y ratificaron el compromiso con los protocolos vigentes en articulación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia.

En el marco de las acciones iniciadas, informaron que las clases continuarán con normalidad. Expresaron que el trabajo conjunto con otros organismos busca garantizar el cuidado de toda la comunidad educativa.

“El ámbito escolar no genera esa violencia, pero funciona como escenario. La escuela enseña, cuida y acompaña a cada estudiante en la construcción de su trayectoria de vida, con herramientas que promueven una convivencia respetuosa”, señalaron. (17-04-26).