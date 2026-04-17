Policiales

Chocaron una camioneta con colmenas y un camión en la Ruta 3

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Un accidente entre una camioneta que transportaba colmenas y un camión de cargas generales provocó este viernes serias demoras sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 715, en jurisdicción del partido de Villarino.

Según informó Gendarmería Nacional, el impacto generó la obstrucción parcial de la calzada debido al esparcimiento de cajas con miel sobre el asfalto. En el lugar trabajaron efectivos del Escuadrón 70, junto a personal de Policía Bonaerense, Bomberos y agentes de tránsito de Médanos.

A pesar de la magnitud del incidente, no se registraron víctimas fatales ni personas heridas. Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y se preveía el despeje de la ruta en el corto plazo.

Sin embargo, más allá del siniestro, las demoras se extendieron por otros factores. Una fuente de Villarino indicó que el tránsito permaneció colapsado durante varias horas, incluso después de retirar los vehículos involucrados.

“El corte en realidad no es por el accidente. Ya se corrió, el camión estaba fuera de la banquina y la camioneta también. El tema es que Vialidad está haciendo arreglos en el asfalto”, explicó.

Según detalló, los trabajos de mantenimiento se realizan en un tramo de entre uno y dos kilómetros en horario de alto flujo, lo que generó filas de vehículos de hasta tres y cuatro kilómetros en ambos sentidos. (La Brújula 24). (17-04-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Cuatro allanamientos por abigeato en Copetonas y Tres Arroyos

Ruta 3 sur: chocaron con un caballo y un hombre sufrió heridas graves

Un tresarroyense de 62 años fue hallado sin vida tras chocar con su camioneta en Benito Juárez

Choque múltiple entre Pringles y Frapal: hay un herido grave

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior