Chocaron una camioneta con colmenas y un camión en la Ruta 3

Un accidente entre una camioneta que transportaba colmenas y un camión de cargas generales provocó este viernes serias demoras sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 715, en jurisdicción del partido de Villarino.

Según informó Gendarmería Nacional, el impacto generó la obstrucción parcial de la calzada debido al esparcimiento de cajas con miel sobre el asfalto. En el lugar trabajaron efectivos del Escuadrón 70, junto a personal de Policía Bonaerense, Bomberos y agentes de tránsito de Médanos.

A pesar de la magnitud del incidente, no se registraron víctimas fatales ni personas heridas. Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y se preveía el despeje de la ruta en el corto plazo.

Sin embargo, más allá del siniestro, las demoras se extendieron por otros factores. Una fuente de Villarino indicó que el tránsito permaneció colapsado durante varias horas, incluso después de retirar los vehículos involucrados.

“El corte en realidad no es por el accidente. Ya se corrió, el camión estaba fuera de la banquina y la camioneta también. El tema es que Vialidad está haciendo arreglos en el asfalto”, explicó.

Según detalló, los trabajos de mantenimiento se realizan en un tramo de entre uno y dos kilómetros en horario de alto flujo, lo que generó filas de vehículos de hasta tres y cuatro kilómetros en ambos sentidos. (La Brújula 24). (17-04-26).