La coparticipación a los municipios bonaerenses cayó 12%

La coparticipación bruta que reciben los municipios bonaerenses cayó en los dos primeros meses de este año un 12% en términos reales, de acuerdo a un estudio de la consultora PPA, que agrega además que las comunas están perdiendo fondos de libre disponibilidad a favor de los que tienen asignación específica.

El estudio de PPA se enfoca en la coparticipación bruta que es el 16,14% de sus recursos totales que la provincia gira automáticamente a las intendencias, antes de detraerle fondos por aportes específicos para el financiamiento de instituciones (IPS o IOMA) y otros fondos compensadores.

El trabajo indica que en enero y febrero hubo una caída de $14.820 millones en las transferencias totales. “Se explica principalmente por una caída del 12% de la coparticipación bruta”, durante ese período, indicó PPA.

Según PPA “la estructura de transferencias muestra un cambio relevante”: Caen los recursos de libre disponibilidad. Aumentan los fondos con asignación específica En el primer bimestre: Coparticipación bruta: (-$94.963 millones) Fondo de Financiamiento Educativo: (+$80.005 millones)”, lo que implica una pérdida de autonomía relativa de los intendentes.

De hecho, una delegación del Foro de Intendentes de la UCR que encabezó a su presidente, Maximiliano Suescún, le pidió al ministro de Gobierno Carlos Bianco hacer de libre disponibilidad el Fondo de Fortalecimiento Municipal, un monto que hoy está en el 70%.

Ganadores y perdedores

Más allá del promedio, en los dos primeros meses hubo municipios que recibieron más coparticipación bruta mientras que otros recibieron menos.

En ese punto, PPA es que “incluso municipios que mejoraron mucho su coeficiente de reparto en el 2026 (es el coeficiente por el cual se define cuánto del 16,1% que se transfiere le toca a cada uno), en el 2026, no lograron compensar la caída de la masa coparticipable”.

Pero así y todo hubo ganadores: en el total de transferencias (todos los fondos) 53 municipios tuvieron subas. Se destacan: Carmen de Areco (+14,5%), Lobos (+10,1%), General Rodríguez (+9,8%), Chacabuco (+8,7%), Monte (+8,5%), Campana (+8,1%), Cap. Sarmiento (+7,9%), Pergamino (+7,8%), y Cañuelas (+7%)

Y a la vez, muchos otros registraron caídas superiores al 3%. Se destacan San Isidro (-11,7%), Pinamar (-10,8%), Vicente López (-10,2%), Villa Gesell (-9,2%), Malvinas Argentinas (-9%), Monte Hermoso (-8,9%), Saavedra (-7,8%), General San Martín (-7,8%) y General Viamonte (-7,7%).

El impacto en el Sudoeste Bonaerense

La región sur y sudoeste de la provincia, caracterizada por grandes extensiones territoriales y una variada densidad poblacional, recibió una inyección de fondos vitales para el sostenimiento de los servicios básicos . A continuación, el detalle de lo percibido por cada municipio del Sudoeste Bonaerense (Sexta Sección) en esta primera etapa:

Bahía Blanca : $173,02 millones

Tres Arroyos : $105,70 millones

Patagones : $94,99 millones

Coronel Suárez : $87,70 millones

Villarino : 69,75 millones de dólares

Benito Juárez : $60,62 millones

Daireaux : 57,60 millones de dólares

Saavedra : 57,55 millones de dólares

Adolfo Alsina : $57,03 millones

Coronel Pringles : $54,05 millones

Coronel Dorrego : $51,91 millones

Puan : $49,53 millones

Laprida : 48,82 millones de dólares

General La Madrid : $47,24 millones

Coronel Rosales : $45,62 millones

Tornquist : 45,22 millones de dólares

Guaminí : $43,51 millones

Adolfo González Chaves : $31,63 millones

Monte Hermoso : $29,16 millones

Salliqueló : $21,52 millones

Pellegrini : 20,64 millones de dólares

Tres Lomas : $20,48 millones

Este primer envío marca el inicio de un cronograma de pagos que comenzará a medida que la Provincia avance con las colocaciones de deuda previstas para el ejercicio 2026, asegurando un flujo constante de recursos para las administraciones locales frente a la incertidumbre económica nacional . (El Orden). (17-04-26).