El Concejo reconoció a la nadadora local Manuela Reta

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado por el bloque de la UCR para felicitar y reconocer a la deportista local Manuela Reta por su destacada participación en distintas competencias de natación.

La iniciativa destacó su desempeño en el campeonato nacional desarrollado en la provincia de San Juan entre los días 18 y 22 de marzo de 2026. En esa competencia, la nadadora obtuvo el subcampeonato argentino en 50 metros libres, el subcampeonato argentino en 100 metros libres, el tercer puesto en 800 metros libres y el primer puesto en la posta de 50 metros libres.

El texto también resalta su actuación en el Triatlón de Monte Hermoso, disputado el 15 de marzo de 2026, donde alcanzó el primer puesto en su categoría. Asimismo, mencionó la competencia de aguas abiertas “de espigón a espigón”, realizada el 15 de febrero de 2026, en la que logró el segundo puesto.

Los resultados de Reta contribuyeron a que el equipo Olimpo de Bahía Blanca se consagrara bicampeón nacional en la categoría premaster. El proyecto recuerdó que, en octubre de 2025, en un campeonato disputado en la provincia de Santiago del Estero, el mismo equipo ya había obtenido el título en esa categoría.

La resolución subraya que estos logros reflejan tanto el mérito individual de la deportista como el trabajo en equipo, la constancia y el espíritu de superación. El cuerpo deliberativo considera que estos valores resultan dignos de reconocimiento.

Además, se destacó que el deporte no es solo competencia, sino que también incluye constancia, horas de entrenamiento y un anhelo de superación. También se señaló que los logros de una deportista local representan a toda la comunidad, generan orgullo y constituyen un ejemplo para muchos jóvenes que ven en el deporte un camino posible.

El reconocimiento incluye una mención al acompañamiento familiar, considerado un aspecto fundamental en el desarrollo de los deportistas. (17-04-26).