La ciudad

El 30 de abril se realizará el primer encuentro del ciclo Creciendo en Familia

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

El próximo 30 de abril se llevará a cabo el primer encuentro del ciclo “Creciendo en Familia”, una propuesta pensada para acompañar y fortalecer a quienes cumplen un rol fundamental en la crianza de niños y niñas de la comunidad.

Será en la casa materno infantil «Rayitos», a partir de las 10.

La actividad está orientada a referentes de crianza interesados en reflexionar, compartir experiencias y adquirir herramientas para promover vínculos saludables desde el respeto y la ternura.

Esta vez el eje temático será “El cerebro emocional del niño: porque la ternura educa”. Será tratada la importancia de comprender que el comportamiento infantil es una expresión de su desarrollo neurológico. (17-04-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La Mesa de Género pidió la instalación de una pantalla informativa en el Centro Cultural Municipal

Será confeccionado el “Circuito Histórico Autoguiado”

Preocupación por el cierre de la calesita y pedido de informes del Concejo al gobierno municipal

Piden profesionalizar la comunicación oficial del Ejecutivo local y proteger datos públicos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior