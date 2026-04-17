El 30 de abril se realizará el primer encuentro del ciclo Creciendo en Familia

El próximo 30 de abril se llevará a cabo el primer encuentro del ciclo “Creciendo en Familia”, una propuesta pensada para acompañar y fortalecer a quienes cumplen un rol fundamental en la crianza de niños y niñas de la comunidad.

Será en la casa materno infantil «Rayitos», a partir de las 10.

La actividad está orientada a referentes de crianza interesados en reflexionar, compartir experiencias y adquirir herramientas para promover vínculos saludables desde el respeto y la ternura.

Esta vez el eje temático será “El cerebro emocional del niño: porque la ternura educa”. Será tratada la importancia de comprender que el comportamiento infantil es una expresión de su desarrollo neurológico. (17-04-26).