La Mesa de Género pidió la instalación de una pantalla informativa en el Centro Cultural Municipal

La Mesa Local Intersectorial de Género elevó una nota al Concejo Deliberante con el objetivo de impulsar una nueva herramienta de comunicación pública. El planteo apunta a la instalación de una pantalla en el edificio del Centro Cultural Municipal.

La propuesta, se aclara en el texto, busca generar un espacio de difusión de información vinculada a la prevención y erradicación de la violencia por razones de género.

Según se detalla en la nota, la pantalla permitirá comunicar datos relevantes y facilitar el acceso a información sobre los servicios que integran la hoja de ruta de atención.

El pedido fue enviado al Departamento Ejecutivo para su análisis. (16-04-26).