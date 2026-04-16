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La Mesa de Género pidió la instalación de una pantalla informativa en el Centro Cultural Municipal

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La Mesa Local Intersectorial de Género elevó una nota al Concejo Deliberante con el objetivo de impulsar una nueva herramienta de comunicación pública. El planteo apunta a la instalación de una pantalla en el edificio del Centro Cultural Municipal.

La propuesta, se aclara en el texto, busca generar un espacio de difusión de información vinculada a la prevención y erradicación de la violencia por razones de género.

Según se detalla en la nota, la pantalla permitirá comunicar datos relevantes y facilitar el acceso a información sobre los servicios que integran la hoja de ruta de atención.

El pedido fue enviado al Departamento Ejecutivo para su análisis. (16-04-26).

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