Murió un hombre tras chocar contra un camión en la Ruta 3

Un hombre falleció la tarde de este sábado en la Ruta 3 a la altura del kilómetro 251, luego de que su auto se incendiara tras chocar contra un camión.

El siniestro vial ocurrió cerca de Cacharí y según el diario Noticias de Azul, el vehículo era una Renault de color blanco que impactó contra un camión térmico.

El conductor quedó atrapado dentro del auto mientras este se incendió, por lo que perdió la vida en el sitio.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de la Subcomisaría de Cacharí, personal médico del hospital municipal, agentes de Corredores viales y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cacharí.

La causa quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial de Azul. La identidad de la víctima aún no fue informada oficialmente. Se aguardan peritajes y nuevas precisiones en el marco de la investigación.

Fuente: Noticias de Azul (21-03-26).