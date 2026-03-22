Oriente: una vecina pide que el municipio justifique la instalación de reductores de velocidad en la Ruta 72

Una vecina presentó un pedido formal de acceso a la información pública para esclarecer la instalación de reductores de velocidad sobre la Ruta Provincial 72, en un tramo urbano de la localidad de Oriente donde —según afirma— no existiría documentación oficial disponible.

La solicitud fue realizada ante el Concejo Deliberante por Rocío Luquet, quien manifestó ampararse en la Ley Nacional 27.275 y la Ley Provincial 12.475, que garantizan el derecho de acceso a la información pública. El planteo apunta específicamente a cinco “lomas de burro” ubicadas sobre calle España —denominación urbana de la ruta— entre Maipú y Chacabuco, aproximadamente en la altura del 0 al 200.

Según se detalla en la presentación, si bien existe una resolución municipal identificada como 98/24, la misma no correspondería al tramo donde actualmente se encuentran los reductores. Esto genera dudas sobre la legalidad, planificación y autorización de la obra en ese sector puntual.

Ante esta situación, la vecina pidió la identificación de todas las actuaciones municipales y provinciales vinculadas a la instalación de estos dispositivos, indicando que no ha podido encontrar respaldo documental en registros públicos.

El pedido es amplio y abarca distintas áreas del Estado. Entre los principales puntos, se solicita:

*Ordenanzas, resoluciones y actuaciones administrativas relacionadas con seguridad vial en la zona.

*Expedientes internos municipales vinculados al tramo específico donde están instalados los reductores.

*Intervención del Concejo Deliberante y posibles autorizaciones de Vialidad Provincial.

*Documentación sobre el proceso de obra, incluyendo licitación, contratación, empresas intervinientes y costos.

*Informes técnicos que determinen si los reductores cumplen con la normativa vigente.

*Comunicaciones con organismos provinciales, incluyendo expedientes y solicitudes previas.

Además, solicitó conocer si existió autorización formal de la Dirección de Vialidad Provincial, requisito clave al tratarse de una ruta provincial, incluso dentro del ejido urbano.

Luquet fundamentó el reclamo en legislación nacional y provincial sobre acceso a la información, así como en normativas de tránsito bonaerense y regulaciones técnicas para intervenciones en rutas provinciales.

Además, solicitó que la información sea entregada en formato digital dentro del plazo legal de 15 días hábiles. En caso de no existir documentación, exige que se informe expresamente el motivo, el área responsable y el estado administrativo de la situación.

La nota fue enviada a comisiones internas del Concejo. (22-03-26).