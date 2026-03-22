Concejales de la UCR impulsan ayuda para pacientes celíacos

A través de un proyecto de resolución, el bloque de la UCR en el Concejo Deliberante propuso acompañar a personas con diagnóstico de celiaquía mediante distintas herramientas de asistencia.

La iniciativa surge en el marco del “notable incremento en los precios” de los alimentos aptos para celíacos, considerando que la celiaquía es una intolerancia permanente al gluten presente en trigo, avena, cebada y centeno, y que su tratamiento consiste en una dieta estricta libre de estas proteínas. En este sentido, se destacó que gran parte de los alimentos accesibles contienen gluten, mientras que los productos libres de gluten suelen ser más costosos y de difícil acceso económico.

El proyecto también hace referencia a antecedentes de convenios entre el municipio y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, en particular la ordenanza 3152/11, orientados a brindar acompañamiento a personas con esta afección mediante subsidios.

A partir de esta situación, el bloque propone solicitar al Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección de Desarrollo Humano, que arbitre los medios necesarios para asistir a personas con diagnóstico de celiaquía, previa evaluación socioeconómica. Asimismo, se plantea que dicha área trabaje de manera conjunta con la Asociación de Comercio e Industria para lograr una canasta de alimentos destinada a pacientes celíacos.

Durante la presentación, la concejala Romina Rozas explicó que se trata de una sugerencia al Ejecutivo para generar herramientas concretas de acompañamiento, teniendo en cuenta que muchas familias reciben asistencia alimentaria basada en productos secos que contienen gluten. Además, señaló la importancia de articular con el área de salud para conocer la cantidad de personas diagnosticadas en el distrito y determinar quiénes requieren asistencia.

También mencionó que la Dirección de Desarrollo Humano implementará modificaciones en el sistema de ayuda alimentaria, pasando de la entrega de bolsones a modalidades como subsidios o tarjetas, lo que considera oportuno para incorporar esta problemática.

Por su parte, desde el bloque de Fuerza Patria, Ana María Balda solicitó el pase del proyecto a comisión con el objetivo de analizar en profundidad el tipo de acompañamiento propuesto, ya sea económico o mediante provisión de alimentos específicos. También se planteó la necesidad de evaluar el rol de la Asociación de Comercio e Industria en la iniciativa y convocar a sus representantes.

Finalmente, el proyecto fue enviado a las comisiones de Interpretación, Petición y Reglamento, y de Salud, Medio Ambiente y Actividades Turísticas. (22-03-26).