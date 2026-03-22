Piden informes sobre desbordes y olores cloacales en distintos sectores de la ciudad

Ante los persistentes problemas en la red cloacal, la falta de limpieza y los olores nauseabundos que afectan a vecinos de distintos sectores de la localidad, el bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó una minuta de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo información sobre las acciones concretas que se están llevando adelante para prevenir y solucionar esta problemática.

El pedido, argumentado por la concejala Rosana Cabarcos, señala que el correcto funcionamiento y limpieza de la red cloacal es responsabilidad del municipio y que en distintos sectores de la ciudad se registran emanaciones de olores provenientes de la red. Asimismo, se destaca que los olores cloacales suelen ser indicio de falta de mantenimiento, obstrucciones, fallas en ventilación o rebalse.

Entre los puntos solicitados se encuentran: los sectores donde se registran reclamos de problemas recurrentes de olores o desbordes, las tareas de limpieza, mantenimiento y control realizadas durante el último año, la existencia de un cronograma de mantenimiento preventivo, los reclamos formales de vecinos y las respuestas brindadas, y registros sobre frentistas con desagües pluviales a la calle según la reglamentación vigente.

Durante la sesión, se mencionó que vecinos expresaron que en distintos sectores se perciben emanaciones,como las calles Aranda, Clementina Villamayor y 39, donde surgen rebalses y olores. También se indicó que en algunas casas se detectan obstrucciones, atribuibles a la falta de limpieza, lo que motivó el pedido de un plan de limpieza regular.

A su turno, la concejala Soraya Barandiarán (UCR) destacó que, si bien el director de Obras Sanitarias había respondido dudas en reuniones previas, es importante que los vecinos conozcan que ante cualquier reclamo la cuadrilla del área se acerca al lugar. Agregó que algunos reclamos requieren soluciones inmediatas, mientras que otros demandan obras de mayor magnitud y tiempo, incluyendo recambios en la red. Entre las intervenciones recientes, mencionó trabajos en cercanías a la cancha San Martín, en la intersección de calle España con Gabino Seixa, y recambios en Siria, entre Ramos Ojeda y nueve de abril, así como en Dinamarca y Ramos Ojeda.

Por su parte, la concejala Manuela Alonso (Fuerza Patria) enfatizó que la realización de estas obras requiere presupuesto, proveniente tanto de los contribuyentes como de la coparticipación provincial, la cual ha sido recortada por Nación, señalando la dificultad de ejecutar obras públicas sin recursos suficientes.

Finalmente, la minuta de comunicación fue aprobada por unanimidad. (22-03-26).